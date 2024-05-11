اختراع عدسات لاصقة ذكية تعمل على اكتشاف أمراض العيون النادرة

أخبار ليبيا 24

علماء باحثون صينيون يطورون عدسات لاصقة (ذكية) للكشف عن التّغيرات في ضغط العين التي تشير إلى احتمال الإصابة بمرض الغلوكوما، ويؤثر مرض الغلوكوما على نحو 70 مليون شخص عالمياً، وهو مرض يصيب العين ويمكن أن يسبّب فقدان البصر الدائم إذا لم يُعالج.

وأوضح الباحثون في معهد بكين للتكنولوجيا، أن نموذجهم الأولي للعدسة الذكية، يمكنه قياس ضغط العين وإرسال إشارات لاسلكية إلى أجهزة الكمبيوتر، لتمكين الأطباء من الكشف المبكر عن الغلوكوما، الذي يساعد على سرعة الشفاء، وذلك حسب نتائج الدراسة التي نُشرت الخميس في دورية (الجمعية الكيميائية الأميركية).

ووفق الباحثون، فإن نحو نصف المصابين لا يدركون إصابتهم بهذه الحالة، وغالباً لا تُكتشف إلّا من خلال الفحوصات الروتينية للعين، وتتطور الغلوكوفي حالة عدم اكتشافها سريعاً وتسبب في ضرر العصب البصري نتيجة لارتفاع الضغط داخل العين بسبب تراكم السوائل في الجزء الأمامي من العين؛ وبحسب الدراسة يصعب الكشف المبكر عن المرض، نظراً لصعوبة مراقبة تغيرات ضغط العين بشكل مستمرر، ولكن الكشف الدوري للعين يساعد على الاكتشاف المبكر.

التركيبة العلمية للعدسة الذكية

وتحتوي العدسات على دائرتين حلزونيتين صغيرتين، كلٌ منهما بنمط اهتزاز طبيعي فريد يتغيّر عندما يتم تمديده بمقادير ضئيلة، ناتجة عن التغيرات في ضغط العين وقطرها، وتعمل العدسات على نقل الإشارات لاسلكياً، وتتيح الكشف المستمر والمريح عن الزيادات الطفيفة في ضغط العين، وهي مؤشرات حاسمة لتشخيص الغلوكوما.

وأكد الباحثون على أن تصميم عدستهم اللاصقة الذكية قد يُساعد في الكشف المبكر الدقيق ومراقبة الغلوكوما، حتى في مجموعة واسعة من درجات الحرارة، وسيواصلون أبحاثهم لاختبار فاعلية وأمان تلك العدسات في الكشف المبكر عن أمراض العيون.