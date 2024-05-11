أيهما أفضل للصحة العامة الشاهي الأخضر أو شاهي المورينغا؟

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الاهتمام بالصحة يبدأ بإدخال ممارسات صحية بسيطة في البداية، في النظام اليومي إلى أن تتحول جُل الممارسات تدعم النظام الصحي للبدن وتعمل على مقاومة الأمراض، وشرب الشاهي الأخضر مشهور بمدى فعاليته كمضاد للأكسدة وللصحة العامة، مؤخرا اشتهرت عشبة المورينغا بوصفها شراب يعمل على تحسين الصحة العامة لما لها من فوائد عديدة.

ولكن أي الشرابين أفضل صحياً؟

تحتوي أوراق المورينغا على مضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينول وفيتامين C ؛ حيث تحتوي مائة غرام من أوراق المورينغا الخام على 51.7 ملغم من فيتامين C، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية. وتساعد مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، ما يقلل من الإجهاد التأكسدي ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري والسرطان.

يشترك الشاهي الأخضر مع المورينغا في العديد من الخصائص والفوائد منها، تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي المرتبط بالأمراض المزمنة؛ إذ يشتهر الشاي الأخضر بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، وتساعد مضادات الأكسدة على حماية الخلايا من التلف وتوفر فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك دعم القلب والأوعية الدموية والخصائص المحتملة للوقاية من السرطان.

ويعتمد الجواب في إختيار أيهما أفضل بحسب هدف كل شخص من وراء شراب الشاهي الأخضر أو المورينغا؛ إذا كنت تبحث عن شاهي غني بالعناصر الغذائية بشكل استثنائي ويحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، فإن شاهي المورينغا خيارك؛ أما إذا كنت تركز على تناول مضادات الأكسدة أو الرغبة في إنزال الوزن، فإن الشاهي الأخضر هو الخيار الأفضل لأنه يعمل على حرق الدهون بشكل فعّال.