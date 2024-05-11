أسعار النفط تتخلى عن المكاسب

تراجعتْ أسعار النفط بأكثر من 1%؛ متأثرةً بتدفق صادرات النفط الأمريكية، وضبابية الطلب على الخام.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبيرغ؛ من المتوقعِ أن تشهد شحنات النفط المتوجة من أوروبا انتعاشًا يتجاوز 2 مليون برميل، خلال أول 23 يومًا من مايو الحاليّ، أي بزيادةٍ تقدر بالثلث عن معدل التدفق المسجل في أبريل الماضي.

وجرى تداول خام برنت عند مستوى 82.92 دولارًا للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي الذي انخفضَ بأكثر من 1% عند مستويات 73 دولارًا للبرميل.

من جانبه، توقعّ بنك (غولدمان ساكس) الاستثماري، أن يلجأ تحالف منظمة أوبك+ خلال مشاوراته المرتقبة في يونيو المقبل، إلى تمديد الخفض الطوعي للإنتاج.

وكان تحالف منظمة أوبك+ قد مدّد في الخفض الطوعي لإمدادات النفط الخام بمليوني برميل يوميًا حتى شهر يونيو المقبل.

أمريكا تستغل هبوط الأسعار

انخفاض أسعار النفط يُثير شهية الرئاسة الأمريكية التي أعادت ملء احتياطيات النفط الاستراتيجي لديها، إذ تسعى وزارة الطاقة الأمريكية إلى شراء حوالي 3.3 مليون برميل من النفط الخام خلال أكتوبر المقبل لتستخدمه -احتياطيًا استراتيجيًا- وذلك بعد أن استنزفت احتياطاتها من النفط ووصلت إلى أدنى مستوياتها في 40 عامًا، بحسبِ وكالة بلومبرغ للأنباء.

هل ستخفّض روسيا إنتاجها النفطي بعد هبوط النفط؟

بدورها ترى روسيا أن إمكانية زيادة إنتاج النفط داخل منظمة «أوبك+» قيد التحليل، وفقَ ما صرح به نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

إذ من المقرر أن تخفّض روسيا إنتاجها النفطي إلى 9 ملايين برميل يوميًا مع حلول شهر يوليو المقبل، بحسب وكالة «إنترفاكس».