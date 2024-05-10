هيئة الرقابة الإدارية ترصد مخالفات اقتصاد الدبيبة

أخبار ليبيا 24

أرسل عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، مخالفات وزارة الاقتصاد، برئاسة محمد الحويج.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في مخاطبته والتي تحصلت عليها “أخبار ليبيا 24“، أنه تم صرف مكافأت مالية بشكل مباشر لعدد من المتعاونين دون أن يكون لهم ملفات إدارية أو مستندات مؤيدة للصرف لدى إدارة الموارد البشرية، لافتا إلى أنه تم تكليف لطفي الشتيوي بوظائف متعددة منتسب في الجيش وحرس الوزير ونقل بريد ومتعاون.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم التعاقد مع شركة نظافة وسفرجة بقيمة تتجاوز المليون دينار، لافتا إلى أنه تم تنظيم إفطار جماعي ليوم واحد خلال شهر رمضان بوزارة الاقتصاد لعدد 350 شخص بقيمة 187.5 ألف دينار.

وأشارت الوثائق إلى أن الوزارة جهزت لـ احتفالات فبراير بقيمة 173 ألف دينار، موضحة أنه تمت صيانة وتحوير بعض مكاتب الوزارة بلغت تكلفته 170 ألف دينار، وحفر بئر بالوزارة كلف أكثر من 365 ألف دينار.

وكشفت الوثائق عن المبالغة في صرف التذاكر والاقامة بقيمة تتجاوز 738 ألف دينار، لافتة إلى أنه تم صرف مكافأت لغير العاملين بالوزارة بقيمة تتجاوز 188 ألف ، وصرف أكثر من 199 ألف لخدمات تأشيرة وتذاكر سفر وإقامة لوكيل الوزارة “سهيل أبوشيحة” وعدد 5 موفدين، مضيفة أن الصرف لصالح فراد الأمن والحراسة بمختلف المسميات، بقيمة (182,400) ألف دينار.