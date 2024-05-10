هل تتقاضى أجر إضافي نظير ساعات عملك الإضافية؟

أكدتْ وزارة العمل الألمانية، أنّ الموظفين الألمانيين عملوا خلال العام الماضي قرابة مليار وثلاثمئة مليون ساعة عمل إضافية، حوالي 775 مليون ساعة منها كانت دون أجر.

وزارة العمل الألمانية، أوضحتْ في أحدث بياناتٍ لها أن كل موظف عمل أكثر من 30 ساعة عمل إضافية خلال العام الماضي 2023، و18 ساعة عمل إضافية لم يدفع أجرها، مشيرًا إلى أن أصحاب العمل يجنون المليارات من تكاليف الأجور من خلال ساعات العمل الإضافية -دون اجر- بينما يعاني الموظفون من ساعات عمل طويلة غير مدفوعة.

عجز الاقتصاد الألماني

وعلى صعيد الاقتصاد الألماني، توقعّ مجّلس الاستقرار الألماني عجزًا بـــ1.75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحاليّ 2024، على أن ينخفض إلى 1 بالمئة خلال العام المقبل 2025.

كما توقع المجلس أن يسجل العجز الحكومي حوالي 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحاليّ، على أن يتراجع إلى 0.75% في العام المقبل، بحسب المجلس الألماني.

ركود الاقتصاد

ومن المتوقعِ أن يسجل الاقتصاد الألماني خلال العام 2024 ركودًا بسبب ركود قطاعي التصنيع والبناء، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب توقعاتِ معهد (إيفو) الألماني للأبحاث.

وفي العام 2023.. انكمشَ الاقتصاد الألماني بمقدار 0.2%، متأثرًا بارتفاع تكاليف الطاقة وتسجيل أسعار الفائدة مستوياتٍ قياسية.