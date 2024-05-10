مجلس النواب: نطالب بإخلاء مدينة الجميل من التشكيلات المسلحة

أكدَ مجلس النواب على عدالة وشرعية مطالب أهالي مدينة الجميل مطالبًا بالإخلاء الفوري للمدينة من التشكيلات المسلحة كافة.

مجلس النواب وفي بيانه حول اشتباكات مدينة الجميل، شدّد على ضرورة إنهاء فوضى السلاح، مطالبًا الحكومة الليبية بتقديم الدعم والمساندة اللازمتين للأهالي.

وجاء بيان مجلس النواب بعد الاشتباكات التي أدتْ لسقوط جرحي وأحدثت خسائر في البنى التحتية، الأمر الذي دفع أهالي مدينة الجميل للخروج في مظاهراتٍ أمام المجلس البلدي، مطالبين بإخراج المجموعات المسلحة ومنح الجهات المسؤولة مهلة أسبوعًا للتنفيذ.

واندلعت يوم الثُلاثاء اشتباكات مسلحة في مدينة الجميل أدت إلى سقوط جرحى وتعطل الحياة في المدينة، وعليه تحرك صلاح النمروش، نائب رئيس الأركان إلى المدينة للاطلاع على الأوضاع الأمنية وعقد مباحثاتٍ موسعة مع مشايخ وأعيان المدينة.

تزامن وصول النمروش مع نشرِ قوة دعم مديريات الأمن عناصرها، وإعلانها تسلم مهمة تأمين المدينة، بعد أن فضّت النزاع بين التشكيلات المسلحة بناءً على تعليمات مشايخ القبائل بالمدينة.

وعلى خلفية الاشتباكات العنيفة، علّقت مراقبة التربية والتعليم بالجميل الدراسة وأجلت الامتحانات إلى موعد قالت إنه سيحدد في وقتٍ لاحق، حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين، حسب البيان.

وبحسب تصريحات صحفية قال فتحي الحمروني رئيس المجلس البلدي ‎الجميل: إن التشكيلات موجودة في المدينة منذ فترة واشتباكات اليوم أحرق فيها 15 سيارة وهي نتيجة تراكمات من الخلافات بينها.