مجلس الشيوخ في نيجيريا يقترح عقوبة الإعدام على تجار المخدرات

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اقترح مجلس الشيوخ في نيجيريا تشديد العقوبات بشكل كبير على تهريب المخدرات، وجعل عقوبة الإعدام الحد الأقصى الجديد للعقوبة من خلال تعديل القانون.

ويحل التعديل، الذي لم يصبح قانونًا بعد، محل السجن المؤبد، الذي كان في السابق العقوبة الأشد.

وتحولت نيجيريا، وهي أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، في السنوات الأخيرة من كونها نقطة عبور للمخدرات غير المشروعة إلى منتج ومستهلك وموزع كامل.

انتشار تعاطي المخدرات في نيجيريا

وانتشر تعاطي المواد الأفيونية، وخاصة الترامادول وشراب السعال الذي يحتوي على الكوديين، على نطاق واسع في جميع أنحاء نيجيريا، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الغذاء والدواء والرقابة، التي حظرت إنتاج واستيراد شراب السعال الكوديين في عام 2018.

وبينما يُزرع الحشيش محليًا، يتم تهريب الكوكايين والميثامفيتامين والمخدرات الأخرى عبر البلاد إلى جانب المواد الأفيونية لتغذية مشكلة الإدمان المتزايدة.

وينبع هذا التشريع من تقرير لجان مجلس الشيوخ حول القضاء وحقوق الإنسان والمسائل القانونية والمخدرات، والذي قدمه السيناتور محمد مونجونو خلال الجلسة العامة يوم الخميس.

وقال المؤيدون إن التهديد بالإعدام سيكون بمثابة رادع أقوى لتجار المخدرات من السجن مدى الحياة.

وأعرب المشرعون الذين عارضوا هذا الإجراء عن مخاوفهم بشأن الطبيعة التي لا رجعة فيها لعقوبة الإعدام وإمكانية الإدانات الخاطئة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على مشروع القانون ولكن دون النص على عقوبة الإعدام. وسيحتاج خمسة أعضاء مختارين من مجلسي الشيوخ والنواب إلى تنسيق النسختين قبل إرسالهما إلى الرئيس.