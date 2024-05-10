مؤسسة الاستثمار ترد على مصادرة أصولها

ردتْ المؤسسة الليبية للاستثمار على القرار الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية بفرض الحراسة على أموال وأصول المؤسسة بالقول: «إن فرض الحراسة القضائية على أموال المؤسسة يكون إما باتفاق متبادل أو بحكم قضائي، وليس بأمر ولائي، من دون تمثيل أو حضور الخصوم» وفقَ بيانٍ نشرته المؤسسة بالخصوص.

المؤسسة: الحكم ولائي وليش قاضيًا

وأوضحتْ المؤسسة أن قرار محكمة إجدابيا هو «أمر ولائي وليس حكمًا قضائيًا صادرًا في دعوى قضائية، وإنما أمر ولائي صدر على عريضة دون تمثيل أو حضور الخصوم».

المؤسسة: الحكم ليس من اختصاص محكمة إجدابيا

وأشارتْ المؤسسة في ذات البيان إلى أن «أمر التعييّن من عدمه هو من اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، وذلك عملاً بنص المادتين (56) (63) من قانون المرافعات الليبي، ولا تختص محكمة أجدابيا الابتدائية بإصدار هذا الأمر» وفقَ البيان الصادر عن المؤسسة.

المؤسسة: نصوص القانون الليبي واضحة وصريحة

المؤسسة الليبية للاستثمار، وصفتْ في بيانها أحكام ونصوص القانون الليبي بالوضوح والصراحة، مشيرةً إلى أن قرار تعيين حارس قضائي يجب أن يكون باتفاق الخصوم أو أن يحكم فيه القضاء، بحسب البيان.

وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، قد طالب بتعيين حارسٍ قضائي على أموال وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار، ومتابعة أرصدة مؤسسة الاستثمار لدى مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، بحسب ما نشرته آنذاك الحكومة الليبية.