تونس تجدد التزامها بمواصلة دعم الجهود الأممية في ليبيا

جدد وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، التزام بلاده بمواصلة دعم الجهود الأممية في ليبيا، واستعدادها التام للمساهمة في أية مساع من شأنها دعم التسوية السلميّة بقيادة وملكية ليبية، دون تدخلات خارجية.

وأوضح المكتب الإعلامي لـ وزارة الخارجية التونسية، في بيان صحفي، تحصلت “أخبار ليبيا 24″، أن عمار التقى المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي، لافتا إلى أن المبعوث الأممي أكد على أهميّة دور تونس في دعم الحوار والتوافق وجهود المصالحة بين الليبيّين، بما يمكّن من إنهاء المراحل الانتقالية واستعادة ليبيا لأمنها واستقرارها.

وأضاف المكتب الإعلامي لـ وزارة الخارجية التونسية أن عمار استقبل، الطاهر الباعور المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، واستعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي ولاسيما فيما يتعلق بالتصدي لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وأشار البيان إلى أن الجانبان تطرقا إلى واقع علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بالارتقاء بها الى آفاق أرفع، بالإضافة الى التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود قصد تجاوز الصعوبات التي قد تعترض مسيرة التعاون الثنائي.