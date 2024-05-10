تكالة: يمكن حل خلافتنا مع مجلس النواب على طاولة المفاوضات

قال محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، إن علاقته بـ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ليست متردّية، لافتا إلى وجود خلافات بشأن الدولة وكيفية إدارتها، موضحا أنه يمكن حل تلك الخلافات على طاولة المفاوضات.

وأضاف تكالة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أنه ملتزم بمخرجات لقاء الرئاسات الثلاث والذي استضافته جامعة الدول العربية في القاهرة بما في ذلك البنود المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة موحدة وتنفيذها في القريب العاجل، لافتا إلى أن تعامله مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية يأتي في إطار الاعتراف الدولي بحكومته واعتراف مجلس الدولة بها أيضا وفي سياق تعامل مجلسه مع مؤسسات الدولة الأخرى التنفيذية والتشريعية.

وأوضح رئيس مجلس الدولة أن اللجنة المشتركة 6+6 المكلفة بوضع قوانين للانتخابات انحرفت عن مسارها بعد عودتها لـ مدينة طربلس ومدينة بنغازي وإدخالها العديد من التعديلات على التوافقات التي تم التوصل اليها في مدينة أبو زنيقة المغربية.

وأشار تكالة إلى أن المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي لم يحاول تقريب وجهات النظر بين مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يبارك ما توصلا إليه برعاية الجامعة العربية، لافتا إلى أن باتيلي استقال بسبب عدم قدرته على الصمود أمام التدخلات الأجنبية، مشيرا إلى أنه لا يملك أدلة ملموسة.

واعتبر تكالة أن اعتراف مجلس النواب بالحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد مناكفة سياسية ورسائل ظل يبعث بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى عبد الحميد الدبيبة، مشددا على أن حكومة حمّاد لم تكن حكومة شرعية منذ البداية.