تشاد: ديبي يفوز بانتخابات الرئاسة

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قالت هيئة الانتخابات الحكومية في تشاد، إن الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من مايو بعد حصوله على أكثر من 61 بالمئة من الأصوات، مستندة إلى نتائج أولية، رغم إعلان منافسه الرئيسي فوزه.

وأصبح المجلس العسكري في تشاد، أول دولة من الدول التي شهدت انقلابات في غرب ووسط أفريقيا تقوم بالعودة إلى الحكم الدستوري عبر صناديق الاقتراع، لكن بعض أحزاب المعارضة اعترضت على مخاوف بشأن تزوير الانتخابات.

ومع تصاعد التوترات، انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن عند التقاطعات الرئيسية في العاصمة نجامينا قبل إعلان النتائج.

نتائج الانتخابات في تشاد

وقال أحمد بارتيشيت، رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات، إن ديبي حصل على 61.3% من الأصوات، وهو ما يزيد بشكل مريح على نسبة الـ50% اللازمة لتجنب جولة الإعادة.

وأضاف، أن رئيس وزراء ديبي ومرشح المعارضة البارز سوسيس ماسرا (40 عاما) حصل على 18.53% من الأصوات.

وقبل الحفل مباشرة، أعلن مسرة فوزه في بث مباشر على فيسبوك، ودعا قوات الأمن وأنصاره إلى معارضة ما وصفه بمحاولة سرقة الأصوات.

وقال: “يعتقد عدد قليل من الأفراد أن بإمكانهم جعل الناس يعتقدون أن الانتخابات فاز بها نفس النظام الذي يحكم تشاد منذ عقود”.

وقال: “لجميع التشاديين الذين صوتوا لصالح التغيير والذين صوتوا لي، أقول: حشدوا.. افعلوا ذلك بهدوء وبروح السلام”.

وتتوج النتائج المتنازع عليها فترة انتخابية مشحونة تميزت بمقتل المعارض يايا ديلو، ورفض شخصيات معارضة بارزة من قائمة المرشحين، وقضايا أخرى يقول منتقدون إنها أضرت بمصداقية العملية.

وقال خبراء مجموعة الأزمات قبل التصويت: “الاحتجاجات بعد الانتخابات ممكنة، على الرغم من أن التهديد بقمع الشرطة يمكن أن يثني الكثير من الناس عن النزول إلى الشوارع”. وتحظى الانتخابات بمتابعة وثيقة من الخارج.