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تجمع الأحزاب: البعثة الأممية تواصل تدخلها السافر في الشأن الليبي

10 مايو، 2024 8:38 م
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تجمع الأحزاب: البعثة الأممية تواصل تدخلها السافر في الشأن الليبي
تجمع الأحزاب: البعثة الأممية تواصل تدخلها السافر في الشأن الليبي

أخبار ليبيا 24

أدان تجمع الأحزاب الليبية، التدخل السافر للبعثة الأممية في الشأن الداخلي عبر إدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التابعة لها.

وأوضح تجمع الأحزاب الليبية ، في بيان له تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، أن استمرار البعثة الأممية في التدخل في الشؤون الداخلية الليبية دون احترام السيادة الليبية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يساهم في حل المشكلة وسيكون أحد أهم الأسباب للمطالبة بإنهاء دور البعثة في ليبيا بشكل عاجل وفوري.

استمرار بعثة الأمم المتحدة في التدخل في الشؤون الداخلية الليبية دون احترام السيادة الليبية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الليبية ولن يساهم في حلها وسيكون أحد أهم الأسباب للمطالبة بإنهاء دور البعثة في ليبيا بشكل عاجل وفوري
استمرار بعثة الأمم المتحدة في التدخل في الشؤون الداخلية الليبية دون احترام السيادة الليبية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الليبية ولن يساهم في حلها وسيكون أحد أهم الأسباب للمطالبة بإنهاء دور البعثة في ليبيا بشكل عاجل وفوري

 

تجمع الأحزاب الليبية: ندعو الجهات المعنية لمحاسبة المخالفين لقواعد التواصل مع البعثات الدبلوماسية

وطالب تجمع الأحزاب الليبية وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لقواعد التواصل مع البعثات الدبلوماسية من الجهات الحكومية.

كما دعا التجمع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية إلى تقنين عمل المكاتب التابعة للبعثة الأممية  وألية تنقلها داخل ليبيا وآلية تواصلها مع المؤسسات الحكومية الليبية وفقًا للسياق القانوني والدبلوماسي المتعارف عليه.

ودعا تجمع الأحزاب الليبية البعثة الأممية إلى الكف عن التعدي الصارخ على السيادة الوطنية في ليبيا والتركيز فقط على مهمتها الأساسية التي تختصر في المساندة والدعم للوصول إلى الانتخابات.

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10 مايو، 2024 8:38 م
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