بكلمات مؤثرة مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أخبار ليبيا 24

أسدل الفرنسي كيليان مبابي الستار على مشواره مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أعلن اليوم الجمعة رحيله عن بطل الدوري الفرنسي نهاية الموسم الحالي.

وأوضح مبابي عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة “إكس”، ورصدته “أخبار ليبيا 24” أنه سينهي مغامرته في غضون أسابيع قليلة، لافتا إلى أنه سيلعب آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان في بارك دي برانس الأحد” ضد تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وأضاف صاحب الـ25 عاماً أنه من الصعب جداً عليه مغادرة بلده فرنسا والدوري الفرنسي، موجها الشكر للمدربين إيمري وتوخيل وبوتشيتينو وغالتييه وإنريكي وزملائي والجماهير، معربا عن آمله في أن ينهي هذا الموسم بلقب أخير مع باريس سان جيرمان.

https://x.com/KMbappe/status/1788991573029712287

وكان مبابي يأمل في إنهاء مغامرته مع النادي الفرنسي بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، بيد أن المشوار انتهى الثلاثاء عند الدور نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز إياباً في باريس 1-0، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب على ملعبه “سيغنال إيدونا بارك”.

وانتهى مشوار مبابي بعد سبعة مواسم بألوان سان جيرمان بإحراز لقب الدوري الفرنسي مع إمكانية الفوز بالثلاثية المحلية بعدما توّج فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بكأس الأبطال (الكأس السوبر) في مطلع الموسم إضافة إلى تأهله لنهائي الكأس حيث يتواجه مع ليون في 25 الحالي.

وأبلغ مبابي بسرية مسؤولي سان جيرمان في فبراير الماضي بنيته الرحيل عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي