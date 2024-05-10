النفط يستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ارتفاع طلب الصين وأمريكا

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، إذ أشارت بيانات هذا الأسبوع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستخدمين للخام في العالم، إلى ارتفاع الطلب، فضلًا عن استمرار عدم اليقين بشأن حرب غزة، ما دعم الأسعار.

وتزامن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بسبب زيادة تشغيل مصافي التكرير مع بيانات صدرت، يوم الخميس، أظهرت أن واردات الصين من النفط في أبريل أعلى من العام الماضي بفعل علامات على تحسن النشاط التجاري.

ولم تسفر المفاوضات الرامية إلى وقف القتال بين إسرائيل وحماس عن أي نتائج، ما أدى إلى استمرار المخاوف من احتمال انقطاع إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 84.47 دولار للبرميل، وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8 بالمئة. وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 79.91 دولارا للبرميل، ويتجه صوب زيادة أسبوعية 2.3 بالمئة.

وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، ما يشير إلى تحسن الطلب.

وقال سكان فلسطينيون، يوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية قصفت مدينة رفح في قطاع غزة، بينما قال مسؤول إسرائيلي إن المفاوضات غير المباشرة مع حماس انتهت.

وقال محللون، إن “الأساس الذي وضعته إسرائيل للتدخل في رفح والتوترات المتزايدة على حدودها الشمالية، هي تذكير بأن المخاطر الجيوسياسية، يمكن أن تستمر طوال الربع الثاني من عام 2024، على الأقل”، بحسب رويترز.