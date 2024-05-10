الكفرة: إخلاء مقرات حكومية وتسليمها للجهات المختصة

أخبار ليبيا 24

باشرت غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة بالجنوب الشرقي في المقرات الحكومية بمدينة الكفرة وتسلمها لجهات الاختصاص ووكيل النيابة العامة.

وقالت الحكومة الليبية إن هذه العملية تأتي ضمن الخطة العامة الموضوعة والهادفة لبسط الأمن.

وأضافت الحكومة، أن غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي نفّذت عملية إخلاء فوري لعدد من المقرات الحكومية، بمدينة الكفرة.

وقالت: “قامت الغرفة بتسليمها إلى الجهات المختصة استنادا إلى توجيهات وكيل النيابة العامة”.

وأكّدت الحكومة، أن هذه الإجراءات من اللجنة المشكلة تنفذ في إطار الحفاظ على النظام والأمن العام في المنطقة، وتعزيز سيادة الدولة واحترام القانون، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين.

مداهمة أوكار الهجرة في الكفرة

وفي أثناء عملها قامت قوات غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي ضبطت 120 مهاجرًا غير شرعي في مدينة الكفرة.

وقالت الحكومة الليبية، إن هذه العملية جاء ضمن توقفات سيرتها في المدينة كجزء من خطتها العامة الهادفة لبسط الأمن في المنطقة.

وأعلن البحث الجنائي تحرير 109 مهاجرين، بينهم نساء وأطفال، من الاحتجاز في الكفرة. ونشر جهاز البحث الجنائي لقطات فيديو لقواته وهي تهدم المنزل الذي كان المهاجرون محتجزين فيه.

وذكر الحكومة، أن من بين المحتجزين 39 امرأة و58 رجل وطفلين. وقالت إن تحريرهم جاء بعد عملية أمنية نفذتها قوات غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة في منطقة الجنوب الشرقي المشكلة حديثا بقرار وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة رقم (203) لسنة 2024م برئاسة اللواء صلاح هويدي.