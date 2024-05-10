الشويهدي: الشعب لن يقبل بانتخابات يشارك فيها الدبيبة ويشرف عليها

قال جلال الشويهدي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة 6+6، إن الليبيين لن يقبلوا بانتخابات يشارك فيها عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، ويشرف على إجرائها.

وأوضح الشويهدي في تصريحات صحفية رصدتها“أخبار ليبيا 24“، أن حكومة الدبيبة جاءت في الأساس لتوحيد المؤسسات، لافتا إلى أنها زادت الانقسام وزادت شتات الليبيين.

وأضاف الشويهدي أن رجاحة عقل الليبيين وحكمائهم منعت انزلاق ليبيا في حرب أهلية بسبب عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، لافتا إلى أن القوانين الانتخابية لا تمنع الدبيبة من حق الترشح في الانتخابات.

وأشار الشويهدي إلى أن القوانين لا تكون سارية المفعول إلا بعد تشكيل حكومة واحدة جديدة، بحسب إحدى المواد، وهذا ما لا يريده الدبيبة، مضيفا أن الدبيبة دائم الخروج للمطالبة بقوانين انتخابات عادلة، متسائلا ما هي القوانين العادلة التي يريدها.

وأكد الشويهدي أن الدبيبة رجل تنفيذي، وأن المختص بالقوانين هو الجهة التشريعية، وعلى الدبيبة القبول بما تصدره، متسائلا كيف يرفض الدبيبة قوانين أصدرتها السلطة التشريعية لمجرد أنها تشترط تشكيل حكومة جديدة، مطالبا الدبيبة بالتخلي عن رئاسة الحكومة إذا أراد الترشح، مشددا على أنه لا يمكن أن يكون رئيس الحكومة التي تشرف على الانتخابات.