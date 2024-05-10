الدبيبة: الحروب والانقسام سبب تردي الخدمات الصحية في ليبيا

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قال عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية إن الحروب والانقسام سبب الإهمال وتردي الخدمات الصحية في خلال السنوات الماضية. جاء ذلك في كلمة خلال المؤتمر العلمي الأول لمستشفى العيون بالعاصمة.

وقال الدبيبة: “شهد الليبيين كيف تناقلت القوافل الطبية في جميع مناطق ليبيا لإجراء العمليات الجراحية للمرضى، وتمكن ذوي الدخل المحدود من الإبصار مجددًا”.

وأضاف: “الكفاءات الليبية حققت إنجازات في مجال طب العيون عبر المشروع الوطني لزراعة القرنية.. هذا المشروع مثل شعاع من نور اخترق الظلام الذي أصاب كثيرا من أبناء هذا الوطن”.

وقال: “إن هذا الحدث الذي يمثل مرحلة جديدة تظهر مدى فعالية الجهود والإصلاحات التي تبذلها الحكومة من أجل توفير الخدمات الصحية لكل مواطن في بلادنا شرقا وغربا وجنوبا”.

الدبيبة: ندعم برامج توطين العلاج بالداخل

وتابع الدبيبة: “هذا المشروع من ضمن توطين العلاج بالداخل لإنهاء معاناة الليبيين الذين يعالجون بالخارج”.

وأكد رئيس الحكومة منتهية الولاية دعمه غير المحدود لبرامج توطين العلاج بالداخل، مشيدا بالعمل المتميز الذي يُنجز في مجال طب العيون من خلال القوافل الطبية، التي تنقّلت بين عدد كبير من المدن الليبية لإجراء العمليات الصغيرة والكبيرة.

وكرّم عبدالحميد الدبيبة فريق مستشفى العيون بدرع “الحالة صفر”، تقديرا لجهودهم الوطنية المبذولة في قدرتهم على علاج الحالات المرضية في هذا المجال.

ورحّب رئيس الحكومة منتهية الولاية بالمشاركين الدوليين في المؤتمر، موجها بضرورة نقل الخبرة والمعرفة بين الأطباء والمتخصصين.