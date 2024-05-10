الأمن في طبرق يضبط مهرب بشر مصري ويسلمه للسلطات المصرية

أخبار ليبيا 24

ألقت العمليات الأمنية في طبرق القبض على مصري مطلوب في قضايا جنائية في بلاده، إذ قامت فور القبض عليه بتسليمه إلى السلطات المصرية بمنفذ السلوم.

وذكر، مكتب الإعلام والتواصل بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، لأخبار ليبيا 24، إن عملية القبض جاءت إثر ورود معلومات إلى وحدة التحري والقبض بفرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية طبرق.

وأضاف، أن المعلومات أفادت بجود شخص مصري الجنسية يمتهن تهريب الهجرة غير الشرعية وأيضًا مطلوب لدى السلطات الأمنية المصرية في عدة قضايا.

وقال المكتب: “عليه صدرت التعليمات من رئيس فرع العمليات الأمنية طبرق عقيد وائل إبراهيم التواتي إلى وحدة التحريات، إذ تمكنوا من القبض عليه وإحالته إلى السلطات الأمنية المصرية”.

وأضاف: أن “إحالة المتهم إلى سلطات بلاده جاءت بالتعاون مع مديرية أمن منفذ أمساعد البري”.

الهجرة في طبرق

وتنشط عمليات تهريب البشر عبر الحدود الليبية المصرية، وغالبًا ما تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من المهاجرين المحتجزين لدى المهربين.

والشهر الماضي تمكن عناصر الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع طبرق بالتعاون مع مديرية أمن بئر الأشهب من مداهمة أحد مخازن الهجرة غير الشرعية جنوب بلدية بئر الأشهب.

ونجح عناصر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، في أثناء المداهمة، في ضبط 35 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية، بينهم أطفال لا يتجاوز أعمارهم 20عاما.

كما نجحت في عملية أخرى في ضبط 39 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لترحيلهم عبر منذ أمساعد البري إلى بلادهم.