الأرصاد: غرب ليبيا في انتظار تقلبات جوية مصحوبة بموجة حر

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا من منتصف الأسبوع بتقلبات جوية نتيجة لتأثرها بامتداد منخفض صحراوي يساهم في هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف المركز، أن السحب لازالت تتكاثر اليوم من حين لآخر على مناطق الشمال خاصة الساحل، ويتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأشار إلى أن السحب الممطرة تبدأ في الانقشاع من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي، بينما يكون الطقس معتدلا على أغلب مناطق الوسط والجنوب.

تفاصيل الطقس في ليبيا

والرياح في شمال غرب البلاد، اليوم الجمعة، شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22–28) مئوية.

بينما تكون الرياح جنوب غرب ليبيا شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27–32) مئوية.

المركز الوطني للأرصاد الجوية، قال إن الرياح في مناطق الشمال الشرقي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية. وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى في هذه المنطقة تتراوح ما بين (18-24) مئوية.

وفي جنوب شرق ليبيا، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–36) مئوية وتسجل تراجعا يوم الغد على أغلب المناطق.