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اكتشاف “أحجار منقوشة” تركها أجدادنا في سبها قبل 4 آلاف عام

قطع أثرية.. قد تسبق الإغريق

10 مايو، 2024 8:39 م
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اكتشاف أثري في سبها
اكتشاف أثري في سبها

 

أخبار ليبيا 24

 

منذ 4000 عام كان أجدادنا يعيشون في سبها.. ليست قصة خيالية، بل حقيقة تأكدت باكتشاف أعلنه جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الليبي، إذ جرى العثور على موقع أثري بمنطقة سمنو، جنوب ليبيا، ووجد الخبراء أحجارا منقوش عليها رسوم اتضح أنها موجودة في مكانها لتشهد على حضارة ليبيا منذ نحو 2000 عام قبل الميلاد.

وأوضح جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، في بيان صحفي، حصلت على نسخة منه وكالة “أخبار ليبيا 24”: “تلقى فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار البوانيس، بلاغا من أحد المواطنين، مفاده العثور على موقع يشتبه في كونه أثريا ببلدية البوانيس بمنطقة سمنو، وعلى الفور جرى تحرير محضر بالخصوص وإبلاغ نيابة النظام العام سبها ومراقبة آثار سبها”.

وتابع: “انتقل رئيس الفرع ورئيس وحدة التحقيق وأعضاء التحري بالفرع رفقة دورية من فرع الجهاز سبها ودورية من مديرية أمن البوانيس وخبير من مراقبة آثار سبها وعضو هيئة التدريس بكلية الآداب سبها بقسم الآثار، لمعاينة المكان، وبالكشف على الموقع تبين أنه أثري، وحسب التقرير المبدئي هو عبارة عن مجموعة من الأحجار وتوجد عليها رسوم ونقوش يرجع تاريخها الى أكثر من أربعة آلاف سنة.

وأكد: “جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالخصوص، وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية وحماية الآثار لحماية الموقع من العبث والسرقة”.

ومن المنتظر أن تخضع القطع الأثرية المكتشفة للفحص من قبل المتخصصين، لمعرفة مزيد من المعلومات عن من كانوا يسكنون تلك المنطقة، جنوب البلاد، قبل آلاف السنين.

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10 مايو، 2024 8:39 م
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