اختتام معرض بنغازي للاتصالات والاقتصاد الرقمي

أخبار ليبيا 24

اختتمت فعاليات معرض بنغازي للاتصالات والاقتصاد الرقمي، في دورته الثالثة اليوم الجمعة، على أرض معارض الهواري بإشراف غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

وحضر احتفالية الاختتام عدد من المسؤولين من ضمنهم المهندس سالم الدرسي وزير الاتصالات والمعلوماتية وعلي السعيدي اخاري وزير الاستثمار بنغازي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

استمر المعرض لمدة ثلاثة أيام من 6-9 مايو 2024، بتنظيم ورعاية وزارة الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية، وبإشراف غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، وتنفيذ شركة صخر للخدمات الإعلامية والمعارض والمؤتمرات.

وبحسب بيان الوزارة شاركت العديد من الشركات الرائدة في المجال، ضمن فعاليات المعرض من دول عربية وأجنبية لها باع في قطاع التكنولوجيا الرقمية والاتصالات.

أهداف وفعاليات المعرض

ويهدف المعرض إلى تعزيز التطور الإقتصادي والتقني في ليبيا، في إطار دعم الإستثمار في قطاع الاتصالات وخاصة تعزيز الاقتصاد الرقمي، وفق رؤية وخطة للتطوير التقني.

وأجريت العديد من الفعاليات داخل المعرض من ضمنها حواريات فتح المجال للنقاش حول تحديات أمن المعلومات في السوق المحلي، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بأمن المعلومات في السوق المحلي، وحرص المعرض على مناقشة أبرز مايشغل العالم التقني والمتمثل في ثورة الذكاء الاصطناعي، فقد أُجريت حوارية عن تطور التكنولوجيا وتهديدات الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الاحتفالية قام المشرفين على المعرض بتوزيع شهادات المشاركة والتكريم على المشاركين في المعرضين والذين ساهموا في نجاحه، بالإضافة إلى تكريم الجهات العامة والخاصة لما بذلوه من جهد لإخراج وتنفيذ المعرض بأفضل صورة.