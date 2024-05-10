إيلون ماسك يبشر عاشقي سيارة تسلا بهدوء “دون تحذيرات”

يبدو أن شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، أحبت أن تفاجئ جمهورها حول العالم بالتخلص من تقنية كانت مؤرقة لعدد كبير من محبي السيارة الحديثة، وهي الاضطرار إلى إبقاء اليد على مقود السيارة، حتى عند تشغيل القيادة ذاتيا.

وقبل ذلك كانت “تسلا” تلزم كل من يقود سياراتها بأن يمسك بالمقود، وكان السائقون يرون أن الأمر عديم الجدوى ويقلل من الراحة المفترضة مع استخدام تقنية القيادة ذاتيا.. فسيشعر السائق إن رفع يده عن المقود ثانية واحدة بأنه ارتكب جريمة، لأن التحذيرات حينها تحيط به من كل ناحية.

وكمالك شركة حريص على راحة عملائه، قرر إيلون ماسك، صاحب “تسلا” و”سبيس إكس”، والملياردير الذكي، أن يزيل ما يؤرق محبي سيارته.. وأعلن الأمر رسميا في تدوينة على موقع “إكس”، وهو مالكه أيضا.

وزودت الشركة أنظمة تشغيل سياراتها الحديثة، برسائل تحذيرية مختلفة حال تجاوز السرعة أو فعل أي شيء تراه السيارة خطر على السائق.. ورغم أن هذا يبدو حرصا على سلامة مالكي السيارات، لكنه يزعجهم مثل الضمير.

وتحرص شركة “تسلا” على مراقبة السائق بنسبة 100% خلال وجوده في السيارة، بكاميرات دقيقة تكشف كامل مساحة السيارة من الداخل، وإن لاحظ نظام تشغيل السيارة أن السائق مشتت الانتباه أو غير منتبه لطريقه، تطلق تحذيرات صوتية، وتظهر الرسائل على الشاشة أمام السائق.. أي أن النظر فقط إلى زوجتك خلال القيادة كاف لانطلاق صافرات الإنذار.