إنشاء دار إفتاء في بنغازي بقرار من الحكومة الليبية

أخبار ليبيا 24

أصدر أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية قرارًا بإنشاء “الدار العليا للإفتاء” في مدينة بنغازي وتكون تبعيتها بشكل مباشر لمجلس الوزراء.

ونص القرار رقم 157 لسنة 2024 على أن تتمتع دار الإفتاء بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس مدينة بنغازي، ويدخل من ضمن اختصاصها الأصيل، أن تنشئ فروعًا ومكاتب لها؛ حسب مقتضيات طبيعة عملها وتمارس أعمال الفتوى من خلال مجلس الفتوى.

اختصاصت دار الإفتاء

وبيّن القرار بتفصيل واضح اختصاصات الدار في 31 مادة، إذ نص القرار على مهام المفتي العام ومجلس الفتوى، والمفتيين المحليين، على أن يجرى تعيين المفتي العام وعزله من مجلس الوزراء.

ويتكون مجلس الإفتاء، بحسب القرار المنشور عبر صفحة الحكومة على فيسبوك، من المفتي رئيسًا، ونائبه، و7 من العلماء المتخصصين في العلوم الدينية والشرعية، ويتمتع مجلس الوزراء بصلاحية تسميتهم.

وشدد القرار على بعض المسائل التي يجب ألا تتدخل فيها الإفتاء من ضمنها، على المفتي أو مجلس الإفتاء إصدار الفتوى في المسائل المعروضة على القضاء، ما لم يُطلب منهم ذلك من الجهة المختصة، بالإضافة إلى الابتعاد عن أية تجاذبات سياسية أو جهوية عند تصديهم للمسائل المراد إعطاء الفتوى فيها، كما لا يجوز رفع أو تحريك دعوى جنائية ضد المفتي وباقي أعضاء مجلس الإفتاء فيما يتعلق بعملهم إلا بعد الحصول على إذن من رئيس مجلس الوزراء.

وفي نوفمبر 2014، أقال مجلس النواب المفتي العام الصادق الغرياني، وحلَّ دار الإفتاء، لكن المفتي المُقال لا يزال يمارس مهامه من العاصمة طرابلس. في حين سدّت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية الفراغ الذي سببه حّل دار الإفتاء في شرق البلاد.