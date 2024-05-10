أمينة محجوب لـ”أخبار ليبيا 24″: نريد تعديل مواد الترشح للرئاسة.. خاصة لمزدوجي الجنسية

أخبار ليبيا 24 | خاص

قالت أمينة محجوب، عضو مجلس الأعلى للدولة، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في اجتماع القاهرة، بين محمد تكالة، رئيس مجلس الأعلى للدولة الليبي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، جاء بطلب وإلحاح من المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي، بتوحيد الحكومة.

وأضافت “محجوب”، في تصريحات خاصة لـ”أخبار ليبيا 24″، أن رئيس مجلس الأعلى للدولة طلب -قبل توحيد الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة للبلاد- أن يكون هناك تعديل في القوانين الانتخابية التي أصدرتها اللجنة المشتركة بين المجلسين 6+6، لأنها “لا تلبي تطلعاتنا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية.”

وتابعت: “المستشار عقيلة صالح وافق على تعديل القوانين الانتخابية، وخصوصا أن المبعوث الأممي للدعم في ليبيا المستقيل باتيلي، في تلك الفترة، قال إن القوانين تحتاج إلى تعديل.. أي أن الأمر جاء بضغط من باتيلي”.

وأكدت أن عقيلة وافق على طلب باتيلي، ولكن عند عودته لليبيا، وفي أروقة مجلس النواب، قال إن القوانين الانتخابية غير قابلة للتعديل: “لم يصرح بذلك إعلاميا ولكن وردتنا معلومات من داخل مجلس النواب”.

ورأت أن هناك العديد من نصوص المواد بالقوانين الانتخابية، تحتاج إلى تعديل، لأن بها نقاطا معيبة جدا، مثل فترة الانتخابات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وذكرت أنه “لا يجوز تعقد انتخابات رئاسية تعطي الحق للمترشح من حاملي الجنسية الأجنبية في الجولة الأولى ثم يمنع في الثانية.. مثل هذه شروط غير مقبولة لترشح مزدوجي الجنسية، ويجب تحديد من يترشح للرئاسة وفق شروط واضحة ودقيقة، صفته وجنسيته وغيرها، وهذه المادة الأهم التي يجب أن يجري تعديلها، وهي شروط ترشح للانتخابات الرئاسية بالدولة.

خوري جهزت خطة

وأكدت أمينة محجوب: “لكن حتى هذا الوقت لا نعلم كأعضاء مجلس الأعلى للدولة ما هي الخطة أو المبادرة وطريقة عمل ستيفاني خوري مع الملف الليبي، وما تود طرحه في توحيد الحكومة والوضع السياسي الليبي وحل الانسداد الحاصل بالبلاد سياسيا”.

وأضافت: “أما مسألة الحكومة الجديدة أو المرشحين لرئاسة الحكومة، تأتي شخصيات للمجلس الأعلى للدولة، في مقر ديوان المجلس، كل منهم يعرض برنامجه وخططه على المجلس، وهذا يجري وفقاً للاتفاق السياسي بأن المرشحين يتقدموا للمجلس الأعلى للدولة، ثم يصوت مجلس الأعلى للدولة أو يمنح تزكيته لمجموعة من شخصيات التي تقدمت، ثم يحيلها لمجلس النواب الليبي من أجل للتصويت وإعطاء الثقة للحكومة الليبية الموحدة الجديدة”.

وتابعت: “نحن أعضاء مجلس الأعلى للدولة نتلقى اتصالات وتحدث لقاءات مباشرة بيننا وبين بعض الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة، ويعرضون برامجهم، كالإشراف على الانتخابات ومدى جديتها في توحيد المؤسسة التنفيذية وبسط السيطرة على كامل التراب الليبي، حتى تستطيع أن تعمل هذه الحكومة لتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق القوانين المعدة لذلك”.

ورأت أن المجتمع الدولي يحاول أن تستمر مرحلة الفترة المؤقتة الحالية بالبلاد، ويبقى المشهد السياسي كما هو، خاصة السلطة البرلمانية بوضعها الراهن.. مرحلة انتقالية بإعلان دستوري حتى تأتي كل مرحلة وتمدد لنفسها وتعدل في الإعلان الدستوري دون وجود دستور دائم ينظم البلاد لفترات غير قابلة للطعن أو للتمديد 4 سنوات.

وقالت: “جميع الدول لديها مصالح اقتصادية وسياسية ولديها مصالح أخرى، قد تراها رؤى مستقبلية، وتجد في مصلحتها أن يبقى البلد كما هو عليه.. الآن نرى تشكيلات مسلحة، ولا نجد دستورا ينظم العلاقة بين المواطن والدولة ويحدد الواجبات والحقوق”.

وبخصوص المجتمع الدولي، أكدت: “لا أظن أنه يرى أن من الأسلم والأجدر بناء بلد ديمقراطي؛ بدليل أنه لا يحث على إقامة استفتاء على الدستور أو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، دون الالتفات للدستور الصادر من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة عام 2014 من قبل الشعب” .

وأوضحت: “بذلك، إذا كان المجتمع يهتم فعلا بمصلحة واستقرار ليبيا، فيجب عليه أن يحث المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد المنجز منذ عام 2017، لكن المجتمع الدولي مصالحه تغلب على استقرار ليبيا.. مصالحه تعلو على التسوية السياسية في ليبيا.. هناك دول تريد استمرار الوضع المتذبذب والنزاع المسلح وانتشار السلاح والفوضى، ويستفيدون من ذلك للأسف”.

وذكرت أن اللجنة المشتركة 6+6، التي أعدت القوانين الانتخابية، انتهت مهامها، وجرى حل اللجنة، والآن لا علاقة لها إذا كان هناك تعديلات سوف تتم بين مجلسي النواب والأعلى للدولة من عدمه.. لا علاقة لها بذلك .

وشددت على أنه “إذا شكلت لجنة أخرى لتعديل القوانين الانتخابية، وهي لم تشكل حتى الآن، لن يتم تشكيلها من اللجنة السابقة التي أعدت وكلفت بصياغة القوانين الانتخابية 6+6، وسوف يجري اختيار أعضائها بالتزكية أو التسمية من رئيس المجلس مباشرة لشخصيات معينة لإجراء التعديلات المتفق عليها مع مجلس النواب”.