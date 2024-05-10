بعد التأهل لنهائي الدوري الأوروبي.. ألونسو: ليفركوزن يستحق كل الألقاب هذا الموسم

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قال تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن إن فريقه يستحق جميع الألقاب الثلاثة المتاحة له هذا الموسم بعد تأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي بالتغلب على روما يوم الخميس.

وخاض ليفركوزن، بطل الدوري الألماني الذي وصل أيضا إلى نهائي كأس ألمانيا في 25 مايو، مباراته 49 دون هزيمة في جميع المسابقات، متجاوزا الرقم القياسي الأوروبي الطويل الذي سجله بنفيكا في الفترة من 1963 إلى 1965.

لقد حققوا هذا الإنجاز بعد عودة متأخرة من تأخرهم بهدفين ليضمنوا التعادل 2-2 على أرضهم أمام روما، وليضمنوا مكانهم في النهائي يوم 22 مايو في دبلن بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

وقال ألونسو: “نتيجة لذلك، سنلعب نهائيين في أسبوع واحد.. لقد أظهرنا شخصية رائعة اليوم بعد الهدف الثاني.. نظرت في أعين اللاعبين بعد ذلك ورأيت أنهم يريدون المزيد”.

وأضاف: “لا تزال لدينا الفرصة للفوز بثلاثة ألقاب.. وأولادي يستحقون الألقاب الثلاثة”.

هكذا تأهل ليفركوزن

وكان ليفركوزن محظوظا عندما سدد جيانلوكا مانشيني مدافع روما الكرة في مرماه في الدقيقة 82.

وأحرز البديل يوسيب ستانيسيتش هدف التعادل قبل صافرة النهاية مباشرة ليدخل ليفركوزن إلى كتب الأرقام القياسية. وقال ألونسو: “إنها كانت من بين أكبر اللحظات في مسيرته”.

وبالنسبة لروما، ضاعت فرصة الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمة الموسم الماضي أمام إشبيلية بركلات الترجيح في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال دانييلي دي روسي، مدرب روما: “عندما تنجح في تحويل تأخرك 2-0 وتقترب من تحقيق المعجزة، مع العلم أنه لم يسبق لأحد أن هزمهم هذا الموسم، فمن المؤلم أن نرى هدفًا مثل هذا.. إنه أمر مؤلم”.