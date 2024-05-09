وزيرة الدولة لشؤون المرأة تناقش سبل التعاون مع السفير البريطاني

أخبار ليبيا 24

تعزيز التعاون مع السلطات البريطانية، محط نقاش حورية الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة منتهية الولاية، عند اجتماعها مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن والوفد المرافق له.

وناقش الطرفان “العلاقات الثنائية والتعاون المشترك”، بمقر الوزارة بطرابلس وفق بيان صادر عن الوزارة.

وعبرت الطرمال عن تطلعها إلى مزيد توطيد “العلاقات البنَّاءة التي تصب في صالح المرأة والاهتمام المتبادل على هذا الصعيد.”

والتقى السفير البريطاني مع رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، وبحسب بيان الحكومة فإن الدبيبة أكد على ضرورة التواصل بين وزارة التعليم العالي والبحث العالي مع السفارة البريطانية للاستفادة من الجامعات المملكة المتحدة في برامج الدراسات العليا والبحث العلمي والتبادل الثقافي، وخلق تعاون علمي بين الجامعات الليبية والبريطانية.

تعاونات دولية مع وزارة شؤون المرأة

وأجرت طرمان ضمن برامج الوزارة لمد جسور التعاون مع الدول المجاورة، محادثات مع نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، أنسية خزعلي ، إذ استعرض اللقاء، الذي عقد على هامش الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون حول القضايا المشتركة، من بينها القضية الفلسطينية وفق بيان صادر عن الوزارة.

وشاركت الوزيرة في المؤتمر العربي الذي نظمته منظمة المرأة العربية في القاهرة، إذ استعرضت الطرمان في كلمتها خلال المؤتمر “وضع المرأة الليبية في ظل حكومة الوحدة الوطنية، والإنجازات التي تحققت لها على المستوى المحلي”.

كما تطرقت الطرمال، في كلمتها، إلى إسهامات وزارة الدولة لشؤون المرأة في دعم المرأة الفلسطينية بتوفير الاحتياجات الضرورية الخاصة بها والأطفال إبان العدوان الواقع على غزة.