ماذا تعرف عن هواتف “بورا 70” الذكية الجديدة من هواوي؟

أخبار ليبيا 24

بيعت سلسلة الهواتف الذكية الجديدة المتطورة Pura 70 من هواوي بسرعة بعد إطلاقها الشهر الماضي، إذ وصفها المحللون بأنها شركة أبل أخرى، وتضيف إلى الدلائل على كيفية تغلب الشركة الصينية على قيود الولايات المتحدة.

تتميز سلسلة “بورا” التي طورتها الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في شنجن بكاميرات متقدمة وتشتهر بتصميمها الأنيق.

وبالمقارنة، فإن سلسلة هواتف Mate 60، التي ميزت عودة هواوي إلى سوق الهواتف الذكية المتطورة العام الماضي، تؤكد على الأداء وميزات الأعمال.

وصف جهاز هواوي

أطلق الهاتف الجديد في 29 أبريل من عام 2024، ويمتاز بإمكانيات جبارة قد تتجاوز هواتف أقوى الماركات. ويمتاز بتصميم أنيق وحواف انسيابية، إذ أنّه مصنوع من مادة السيليكون مع إطار من الألمنيوم وواجهة من الزجاج.

يأتي الهاتف بأبعاد 162.6×75.1×8.4 مليمتر ووزن 226 غرام مع بروتوكول مقاومة الماء والغبار IP68، حيث يمكنه تحمل الماء لمدة 30 دقيقة على عمق مترين.

الشاشة

يأتي هاتف “بورا 70 ألترا” بشاشة من نوع LTPO OLED تدعم مليار لون بمعدل تحديث 120 هيرتز و2500 شمعة والذي يعتبر أقصى ما توصلت له شاشات الهواتف الذكية. كما أن الشاشة بقياس 6.8 بوصة وأبعاد 1260×2844 بيكسل بمعدل 460 بيكسل في كل بوصة.

وتأتي مع طبقة حماية من نوع Kunlun Glass الممزوج بالبازلت مّا يجعلها من أفضل الشاشات. ويأتي هاتف هواوي بورا 70 ألترا بمعالج ثماني النواة من نوع كيرين 910 بدقة تصنيع 7 نانومتر ومعالج رسومي Maleoon 910. ويعمل الهاتف بنظام هارموني أو أس 4.2 في الصين ونظام EMUI 14.2 للنسخة العالمية.

الكاميرات

تعتبر كاميرات هاتف هواوي بورا 70 الترا من أقوى الكاميرات الموجودة في سوق الهواتف، سواءً كانت الكاميرات أمامية أو خلفية.

الكاميرا الخلفية

الهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية مع زر فلاش ليد، والتي تدعم تقنية HDR والبانوراما وتصوير الفيديو بتقنية 4K و1080 بيكسل وتثبيت الصورة عبر تقنية الجيرسكوب.

مواصفات الكاميرات

– كاميرا توسيع بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة 1.6 إلى 4.0 بقياس 23 مليمتر.

– كاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة 2.1 وقياس 90 مليمتر قادرة على التقريب حتى 3.5 مرة.

– كاميرا توسيع الترا بدقة 40 ميجا بيكسل بفتحة 2.2 وقياس 13 مليمتر.

الكاميرا الأمامية

الهاتف مزود بكاميرا أمامية واحدة تأتي مع زر فلاش ليد، كما تدعم تقنية HDR والبانوراما. أمّا بالنسبة لمواصفاتها فهي كاميرا توسيع الترا بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة 2.4.

البطارية

الهتف مزود ببطارية من نوع ليثيوم بوليمير غير قابلة للإزالة سعة 5200 مللي أمبير. وهو يعمل بمنفذ USB Type-C 3.1.

كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 100 واط ساعي والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط علاوة على الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 20 واط والشحن العكسي بقوة 18 وات.