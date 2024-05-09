مصرف ليبيا المركزي: عرضنا تقرير ديوان المحاسبة على خبراء صندوق النقد الدولي

أخبار ليبيا 24

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، إن الفرق الفنية التابعة له عرضت على خبراء صندوق النقد الدولي تقرير ديوان المحاسبة.

أوضح المصرف، أن العرض جاء خلال استمرار انعقاد مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 بين بعثة خبراء صندوق النقد الدولي والفرق الفنية من مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التخطيط، وزارة العمل والتأهيل، المؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة.

وقال، إن لقاء يوم الأربعاء وخُصَّص لاستعراض تقرير ديوان المحاسبة، والوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة خلال عام 2024.

مشاورات مصرف ليبيا المركزي والنقد الدولي

ومنذ الأربعاء الماضي تجرى مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 في تونس بين فريق المصرف المركزي وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي.

وفي جلسات سابقة عرض مصرف ليبيا المركزي على خبراء صندوق النقد الدولي جهوده في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التحديات، وكذلك مساعي تطوير البنى التحتية للرقابة المصرفية الفعالة.

وقال المصرف، في وقت سابق، إنّه ناقش مع خبر الصندوق وضعية ميزان المدفوعات والاحتياطات من النقد الأجنبي، وتقييم وضع القطاع المصرفي، فضلاً عن التركيز على جوانب العملية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط التوسّع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.

وبحسب مصرف ليبيا المركزي، فإن المشاورات الحالية تعقد بعد نجاح مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، وعقب اللقاءات التشاورية للصديق الكبير المحافظ والفريق المرافق له مع فريق صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين منتصف أبريل الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن.