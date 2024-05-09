كيفية التعامل مع فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال

فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال: هي حالة نفسية شائعة تبدأ في مرحلة الطفولة ويمكن أن تستمر حتى فترة المراهقة والبلوغ، وتسبب للطفل المصاب مشكلة في عدم الانتباه أو فرط النشاط والاندفاع، أو كليهما، مما يزيد صعوبة أداء المهام اليومية ويمكن أن يبطئ النمو.

الأعراض:

1. قلق مستمر وصعوبة في التركيز.

2. فقدان الانتباه والتشتت.

3. زيادة النشاط الحركي وعدم القدرة على الجلوس هادئاً لفترات طويلة.

4. صعوبة في التنظيم وإكمال المهام.

الأسباب:

1. العوامل الوراثية: يعتبر الوراثة عاملاً مهماً في تطوّر فرط الحركة وتشتت الانتباه.

2. التغيرات الدماغية: تشير الأبحاث إلى أن تغيرات في بعض المناطق بالدماغ قد تكون مرتبطة بـ فرط الحركة وتشتت الانتباه .

3. البيئية: تأثيرات البيئة مثل التعرض للسموم البيئية قد تلعب دوراً في تطوّر فرط الحركة وتشتت الانتباه .

الحلول:

1. المعالجة السلوكية: تشمل العلاجات السلوكية والتعليمية استراتيجيات لتحسين التركيز والسلوك.

2. العلاج الدوائي: يمكن أن تستخدم الأدوية المنظمة للدماغ للمساعدة في التحكم في الأعراض.

3. التعليم والدعم: توفير بيئة تعليمية وداعمة للأطفال مع ADHD تساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

4. التغييرات في النمط الحياتي:* تشمل التغييرات في النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني أيضاً على الأداء والتركيز.

بعض الطرق المفيدة للتعامل مع الأطفال الذين يعانون من فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD):

1. التواصل والتفهم: كوني متفهماً ومتواصلاً مع الطفل، حاولي فهم صعوباته وتحفيزه بإيجابية.

2. تحديد التوقعات: حددي توقعات واقعية للطفل وقدمي تعليمات بسيطة وواضحة.

3. الهيكلة والتنظيم: قدمي جدول زمني محدد للأنشطة اليومية، واستخدمي أنظمة مرئية مثل الجداول الزمنية لتسهيل فهم الطفل للمهام والأنشطة.

4. المكافآت والتشجيع: استخدمي نظام المكافآت لتعزيز السلوك الإيجابي والتحفيز للتركيز والتصرف بشكل منظم.

5. تقنيات الاسترخاء: قدمي تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل للمساعدة في التحكم في القلق وتقليل التوتر.

6. المشاركة في النشاطات البدنية: دعم النشاطات البدنية المنتظمة، حيث يمكن للتمارين الرياضية المنتظمة أن تساعد في تحسين التركيز والانتباه.

7. المساعدة المدرسية: تعاوني مع المدرسة لتطبيق استراتيجيات خاصة لدعم الطفل في البيئة التعليمية.

8. البحث عن الدعم: لا تترددي في البحث عن الدعم من مختصين في مجال التربية أو الصحة النفسية للحصول على استشارات ونصائح إضافية.