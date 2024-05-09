كتلة التوافق الوطني: فشل الدبيبة وتخبط حكومته سبب الانفلات في الجميل

حملت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مسؤولية الانفلات الأمني في مدينة الجميل.

وأعربت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، في بيان لها، تحصلت “أخبار ليبيا 24″، على نسخة منه، عن بالغ قلقها حيال الانفلات الأمني في مدينة الجميل، لافتة إلى أنه طال بيوت المواطنين الآمنين وسياراتهم وممتلكاتهم، وتسبب في إصابة أحدهم بجروح بالغة

وأوضحت كتلة التوافق بمجلس الدولة، أن هذا الانفلات يعكس حالة الفشل والتخبط الحكومي والفوضى “المليشياوية” وغياب أولوية الأمن وعدم قدرة الحكومة على القيام بأهم واجباتها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، داعية النائب العام للتحقيق في الحادثة وجلب المجرمين للعدالة.

وشددت كتلة التوافق بمجلس الدولة، على أن الخطابات الجهوية التي تشق وحدة الليبيين وتتخذ من الإنفلات الميليشياوي ذريعة للاقتتال هي التجلي الواضح للفشل الحكومي الذريع على كل المستويات، لافتة إلى أن المؤشرات المفزعة المرتبطة بالجريمة والتهريب وتردي الوضع المعيشي وتصاعد الانفلات الأمني والفساد يؤكد على ضرورة المضي قدمًا في الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة موحدة.

وكانت مدينة الجميل قد شهدت أضاعا أمنية متوترة، بعد أن اشتبك مسلحون بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة لساعات ناشرين الرعب والفزع بين الأهالي، ووقوع إصابات بين طرفي النزاع.

وبحسب مصادر خاصة لأخبار ليبيا 24 فإن الاشتباكات استمرت لسويعات وتوقفت عند السابعة مساءً بعد جهود أعيان وحكماء المدينة وتدخل أعيان المدن المجاورة ن زوارة وصبراتة والزاوية، ولا تزال الجهود تعمل على حل الخلاف الذي نشب بين الجهات المسلحة، في حين لم تعلن الجهات الأمنية ماهية الأطراف المتنازعة والأسباب التي أدت لنشوب الاشتباك.