العفو الدولية تطالب الفيفا بنشر مراجعة تعويضات العاملين في مونديال قطر

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قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إنه يتعين على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ينشر مراجعته لتعويضات العمال المتأثرين خلال الاستعدادات لكأس العالم 2022 في قطر، وحثت على استجابة سريعة وإيجابية للنتائج.

وتعرضت قطر لضغوط شديدة بسبب معاملتها للعمال الأجانب الذين يعملون في ظروف قاسية، ما دفع الكثيرين إلى إثارة المخاوف، على الرغم من نفي الدوحة تعرض العمال للاستغلال.

وقالت منظمة العفو الدولية، إنه يتعين على الفيفا أن ينشر ويتصرف بناء على مراجعة “لتقييم مسؤولياته في مجال حقوق الإنسان” تجاه العمال، قائلة إن النتائج التي توصل إليها تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الفيفا في مارس.

وقال ستيف كوكبيرن من المجموعة الحقوقية: “قبل مؤتمره السنوي الأسبوع المقبل، يجب على الفيفا أن يعلن المراجعة التي أمر بها لمسؤوليات المنظمة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بكأس العالم 2022”.

وأضاف كوكبيرن، رئيس حقوق العمال والرياضة في المجموعة، الذي دعا إلى استجابة سريعة وإيجابية للتوصيات: “تلقى الفيفا هذه المراجعة منذ أشهر، لكنه لم يكشف بعد عن نتائجها أو يتصرف بناءً عليها”.

معاناة عائلات العاملين

وقال: “هذا التأخير لا يؤدي إلا إلى إطالة معاناة العائلات التي فقدت أحباءها والعاملين الذين تعرضوا للإيذاء أثناء تقديم الحدث الرئيسي للفيفا”.

وأضاف كوكبيرن: “محتويات التقرير قد تجعل قراءة الفيفا غير مريحة لكن هناك تأييدا جماهيريا كبيرا له للتحرك ولا يوجد مبرر للمماطلة بعد الآن”.

وردا على ذلك، قالت الفيفا إن أصحاب المصلحة يدرسون ويناقشون المراجعة. ومن غير المتوقع أن تكتمل عملية المراجعة قبل انعقاد كونغرس الفيفا في 17 مايو في بانكوك.

تعويضات قطر

وفي عام 2022، قادت منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية أخرى دعوات إلى الفيفا لتعويض العمال المهاجرين في قطر عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تخصيص 440 مليون دولار، وهو ما يعادل أموال جائزة كأس العالم.

وفي نهائيات كأس العالم في الدوحة، قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، إن صندوق دعم وتأمين العمال الذي أنشأته قطر في عام 2018 قدم تعويضات تزيد عن 350 مليون دولار للعمال في القضايا المتعلقة بشكل أساسي بعدم دفع الأجور.