غوقة: “اشتباكات الجميل لن تكون آخر الصدامات بين الجماعات المُسلحة”

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تعقيبا على الاشتباكات التي حصلت في مدينة الجميل منتصف الأسبوع، رأى عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي سابقًا، “أن اشتباكات الجميل لن تكون آخر الصدامات بين الجماعات المُسلحة، طالما لم توحد المؤسسة الأمنية.”

وقال غوقة، في تصريحات صحفية: “القوة التي تسيطر على معبر رأس اجدير قوة مناطقية ولا تتبع قوة معينة ولا رئاسة الأركان في الغرب الليبي، فالاتفاق الذي تردد بأن تتولى تشكيلات مسلحة تتبع الحكومة مسؤولية المعبر لا يخدم القضية الوطنية”.

ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية

مؤكدا على “يجب تطبيق الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ 2020 ويقضي بحل جميع التشكيلات، وتشكيل قوة مشتركة من الجانبين تتولى الإشراف على إنهاء وجود أي قوات خارج الشرعية، وطالما لم يحدث هذا فكل الاتفاقيات التي توقع آنية ووقتية ولا تمنع من تجدد الاشتباكات والصراعات”.

واعتبر نصوص حل التشكيلات المسلحة ماهي إلا حبر على ورق “مسألة السيطرة الأمنية ليست موجودة في الواقع، طالما المسار الأمني لحل الأزمة الليبية عبر لجنة 5+5 لم يتحقق، رغم مرور 4 أعوام على تشكيلها، توحيد الأجهزة مجرد نصوص، والأحداث مرشحة للتفاقم والتكرار طالما توجد تشكيلات لا تخضع لقيادة عسكرية موحدة”.

وتابع “ما شهدناه والعالم معنا في طرابلس في عدة مناسبات هو وجود تشكيلات تنضوي شكليا تحت سيطرة الدبيبة ورئاسة أركانه، ولكن واقعيا هي لا تأتمر إلا بأوامر قادتها”.

وعن الاشتباكات المسلحة قال فتحي الحمروني رئيس المجلس البلدي ‎الجميل في تصريحات صحفية: “إن التشكيلات موجودة في المدينة منذ فترة واشتباكات اليوم أحرق فيها 15 سيارة وهي نتيجة تراكمات من الخلافات بينها.”