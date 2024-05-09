وفاة شاب غرقا في مجرى وادي بـ “غريان” بعد إنقاذه أطفالا

أخبار ليبيا 24

توفي الشاب “أديب الطاهر” غرقًا بعدما جرفته السيول في أثناء إنقاذه لأطفال عالقين في مجرى “وادي البيب” في غريان.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إنّه تلقى بلاغًا من فرع غريان إلى إدارة الفروع وغرفة العمليات المركزية مفاده وفاة المواطن “أديب الطاهر” من مدينة الرابطة في أثناء إنقاذه لأطفال كانوا عالقين في مجرى “وادي البيب”. وأضاف الجهاز، إن “الطاهر” جرفه السيل بالوادي.

سيول غريان

وأعلن جهاز الإسعاف و الطوارئ رفع درجة الاستعداد بالمنطقة، وذلك جراء جريان السيول بالمدينة، مناشدًا المواطنين لتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجاري الوديان.

مصادر محلية تحدثت أن “الطاهر” مات غرقًا بعد إنقاذه لـ 3 أطفال من السيل، وقد عثر عليه اليوم الخميس “وادي الحي” ونقل لمستشفى غريان وهو مفارق للحياة.

ونشرت حسابات على “فيس بوك” مقطع “ريلز” يظهر عملية إنقاذ أطفال في مجرى أحد الأودية في غريان.

تحذير

هذا وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار تكاثر من حين لآخر على مناطق شمال ليبيا خاصة على الشمال الغربي. وقال، اليوم الخميس، إن السحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض الأماكن.

وأضاف، أن الرياح شمالية غربية على معظم مناطق البلاد وتكون نشطة على مناطق الشمال مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على مناطق غرب ليبيا.

وأشار إلى أن التراجع يشمل التراجع يوم الغد الجمعة أغلب مناطق الجنوب الشرقي، بينما تبقى مرتفعة نسبيا على الكفرة لتنخفض يوم السبت.