هل يقي زيت الزيتون من الخرف؟

كشفتْ دراسة حديثة أعدتها جامعة هارفارد عن أن إضافة ملعقة زيت ويتون واحدة فقط إلى نظامك الغذائي ستحميك ضد الخرف.

وتوصلت الدراسة الأمريكية التي أجراها خُبراء التغذية بجامعة هارفارد إلى أن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون يتمتعون بجودة نظام غذائي أفضل عن غيرهم، وهو ما يؤمن لهم الحماية ضد الخرف بحسب ما نقله موقع Healthline

وفي التفاصيل، أجرى الخبراء مسوحاتٍ على شريحة واسعة من الممرضين والمهنيين الصحيين في السبعينيات والثمانينيات، والمفارقة أن جميع من شارك في الاختبار كان خاليًا من أمراض القلب والسرطان، كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون حوالي نصف ملعقة من زيت الزيتون كانوا أقل عرضة للوفاة بالأمراض المتعلقة بالخرف.

أما عن علاقة زيت الزيتون بالخرف، فقد وجد الباحثون أن زيت الزيتون يحتوي على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، كما يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة مثل فيتامين إي والبوليفينول، وله تأثيرات مضادة للالتهابات وواقية للأعصاب، وبالتالي سيساعد على منع تكون (لويحات الأميلويد) المرتبطة بالزهايمر.

وعلى الرغم من أن الدراسة لم تتمكن من ربط هذه العلاقة بين الخرف وزيت الزيتون بشكل مباشر، إلا أن الأبحاث السابقة أكدت وبشكل قاطع أن الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون بشكل منتظم لديهم خطر أقل بــــ30% للوفاة بالأمراض العصبية والخرف.