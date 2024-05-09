الأخباررياضة

ريال مدريد يجتاز بايرن ميونخ ويتأهال لنهائي دوري أبطال أوروبا

يلاقي بروسيا دورتموند مطلع الشهر المقبل

9 مايو، 2024 12:04 ص
0 0
IMG 0120

أخبار ليبيا 24

تأهل فريق ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حول تأخره بهدف ليفوز 2-1 على بايرن ميونيخ في إياب قبل النهائي والذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الإسباني الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ميونيخ قبل أسبوع قد انتهت بتعادل الفريقين 2-2.

وسجل الكندي  ألفونسو ديفيز  هدف التقدم في منتصف الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما أهدر الفريق الإسباني عددا من الفرص الخطيرة.

وأدرك خوسيلو التعادل قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة من مسافة قريبة مستغلا خطأ من مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الذي تألق في الدفاع عن مرماه قبل هذا الهدف.

ويعود اللاعب الإسباني ليسجل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، هدف الفوز من مسافة قريبة.

وبهذه النتيجة يلتقي ريال مدريد مع بروسيا دورتموند والذي بدوره فاز  2 – صفر على باريس سان جرمان في مجموع لقائي الذهاب والإياب بمواجهة قبل النهائي الأخرى، وتقام مباراة النهائي في مطلع الشهر المقبل

الوسوم
9 مايو، 2024 12:04 ص
0 0

المزيد من الأخبار

IMG 0114

أسترازينيكا تسحب لقاحها لـ كوفيد-19 من جميع أنحاء العالم

8 مايو، 2024 11:09 م
"هيثم السعيطي".. البطل الذي فصل المتطرفون رأسه بعد استشهاده في محور "النواقية"

“هيثم السعيطي”.. البطل الذي فصل المتطرفون رأسه بعد استشهاده في محور “النواقية”

8 مايو، 2024 9:53 م
فتح باب المزايدة على "منديل ميسي" الذي حدد مسيرته النجومية في كرة القدم

فتح باب المزايدة على “منديل ميسي” الذي حدد مسيرته النجومية في كرة القدم

8 مايو، 2024 9:09 م
الحكومة: وزارة العمل بصدد وقيع مذكرات تفاهم مع جهات مصرية بمجال التدريب والتأهيل

الحكومة: وزارة العمل والتأهيل بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع جهات مصرية بمجال التدريب

8 مايو، 2024 8:40 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى