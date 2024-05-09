ريال مدريد يجتاز بايرن ميونخ ويتأهال لنهائي دوري أبطال أوروبا

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تأهل فريق ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حول تأخره بهدف ليفوز 2-1 على بايرن ميونيخ في إياب قبل النهائي والذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الإسباني الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ميونيخ قبل أسبوع قد انتهت بتعادل الفريقين 2-2.

وسجل الكندي ألفونسو ديفيز هدف التقدم في منتصف الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما أهدر الفريق الإسباني عددا من الفرص الخطيرة.

وأدرك خوسيلو التعادل قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة من مسافة قريبة مستغلا خطأ من مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الذي تألق في الدفاع عن مرماه قبل هذا الهدف.

ويعود اللاعب الإسباني ليسجل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، هدف الفوز من مسافة قريبة.

وبهذه النتيجة يلتقي ريال مدريد مع بروسيا دورتموند والذي بدوره فاز 2 – صفر على باريس سان جرمان في مجموع لقائي الذهاب والإياب بمواجهة قبل النهائي الأخرى، وتقام مباراة النهائي في مطلع الشهر المقبل