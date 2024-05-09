تنسيقية الأحزاب السياسية الليبية تطرح مقترح جديد أمام سياسيين أمريكان

أخبار ليبيا 24

تعقد في الولايات المتحدة الأمريكية جلسة حوارية تناقش مقترح لحل الأزمة السياسية في البلاد تجمع عدداً من رؤساء الأحزاب الليبية “تنسيقية الأحزاب السياسية الليبية” مع مسؤولين سابقين وحاليين بالإدارة الأمريكية، بتنظيم من رئيس مركز الدراسات الدولية بجامعة جون هوبكنز “حافظ الغويل” والمجلس الأطلسي “أتلانتك كاونسل”.

سيناقش المجتمعون في معهد الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز، أبرز المعوقات التي تحول دون وصول ليبيا للانتخابات، ودراسة المبادرة السياسية التي تطرحها للنقاش تنسيقية الأحزاب، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا “ريتشارد نورلاند” والسفيرة الأمريكية السابقة “ديبورا جونز”، إلى جانب المبعوثة الأممية السابقة “ستيفاني وليامز” ومبعوث الرئيس الأمريكي السابق لليبيا “جوناثان واينر” ومسؤولين آخرين.

أهداف المبادرة

وبحسب القائمين على الندوة _ تنسيقية الأحزاب _ تهدف المبادرة إلى “معالجة الانسداد السياسي الحالي وتجديد شرعية ومشروعية السلطات السياسية التشريعية والتنفيذية من خلال إجراء انتخابات عامة وفق برنامج زمني محدد ووثائق دستورية يستفتى عليها الشعب الليبي، وتوسيع دائرة المتحاورين على أن تشمل ممثلين عن الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ولا تقتصر على الأطراف الرئيسية الخمسة في مبادرة المبعوث الأممي السابق “عبد الله باتيلي”.

ويتطلع موفدي تنسيقية الأحزاب الليبية خلال تواجدهم في الولايات المتحدة للقاء مسؤول رفيع في الأمم المتحدة بعد غد الجمعة قبل أن يغادروا إلى لندن لعقد نقاشات مماثلة.

وفي تصريحات سابقة مطلع الأسبوع الجاري عبر عقيلة صالح عن استيائه الشديد من تدخل الأطراف الأجنبية في سيادة الدولة الليبية، معتبراً هذه التدخلات أزمت الوضع السياسي وعملت على استمرار حالة النزاع في البلاد.