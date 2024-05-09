تكالة وبوجناح يناقشان تفعيل قانون التأمين الصحي

ناقشَ محمد تكالة رئيس مجّلس الدولة، مع رمضان بوجناح، وزير الصحة في حكومة الوحدة منتهية الولاية، في طرابلس؛ إمكانية تفعيل قانون التأمين الصحيّ؛ لتحقيق العدالة بين جميع الليبين.

وبحثَ تكالة رئيس مجّلس الدولة مع بوجناح وزير الصحة؛ آخر مستجدات ملف مرضى الأورام في الداخل والخارج.

كما تابع تكالة وبوجناح مدى توفر الأدوية للمرضى، و حاجة القطاع الطبي لتطوير الرعاية الصحية الأولية في مدن ومناطق ليبيا كافة، بحسبِ ما ورد في منشور صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وقبل يومين، بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، في طرابلس آخر مستجدات ملف العلاج في الخارج بالإضافة إلى الوقوف على الصعوبات والتحديات التي تعرّقل إيفاد المرضى لتلقي العلاج، كما تطرقَ الطرفان إلى ملف مبادلة المحروقات، بحسبِ ما ورد في منشورٍ المصرف المركزي عبر منصة فيسبوك.

تكالة وفي لقاءٍ منفصل، مع فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، تابع خطط المؤسسة لرفع مستوياتِ إنتاج النفط والغاز، وتطوير الحقول النفطية، كما ناقش الطرفان إمكانية تحوّل ليبيا إلى الاعتماد الكُلي على الطاقات المتجددة للحد من استهلاك النفط والغاز وتوليد الكهرباء، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.