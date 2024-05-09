بن شرادة: خلاف النواب والدولة لن يطغى على اجتماع القاهرة

أخبار ليبيا 24

قال سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة، إن الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول قانون الميزانية لن يطغى على جدول اجتماع الرئاسات الثلاث في جامعة الدول العربية بـ القاهرة.

وأوضح بن شرادة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أن المباحثات المرتقبة بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ستشهد خلافاً غير هين في الرؤى بين عقيلة صالح وتكالة حول قضية تشكيل حكومة موحدة.

وأضاف بن شرادة، أن عقيلة صالح يتطلع للشروع في تشكيل حكومة جديدة موحدة بأسرع وقت، قبل أو بالتوازي مع تشكيل لجنة مراجعة القوانين الانتخابية، لافتا إلى أن تكالة يرغب في مناقشة ملف تشكيل تلك الحكومة بعد انتهاء كافة أعمال لجنة مراجعة القوانين الانتخابية.

وأعرب بن شرادة عن قلقه من استمرار عدم التوافق الدولي حول معالجة الأزمة السياسية في ليبيا، موضحا أن ثمانية مبعوثين أمميين اختاروا الحلقة الأضعف لتبرير فشلهم إلقاء اللوم على الأطراف الليبية، مضيفا أن البعثة الأممية ادعت أن الأطراف الليبية ترفض الحلول، بدلاً من الإقرار بعجزها عن التوفيق بين ما تطرحه القوى الدولية بوصفه حلاً للأزمة الليبية.