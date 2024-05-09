بلقاسم حفتر: نعمل على إعادة إعمار وصيانة كافة المدن الليبية

قال بلقاسم حفتر، مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، إن الصندوق يعمل على خطة هامة مجدولة لإعادة إعمار وصيانة كافة المدن الليبية.

وأوضح بلقاسم حفتر في تصريحات صحفية على هامش قمة AIM للاستثمار المنعقدة بأبو ظبي، رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، يقوم بعملية إعادة إعمار وتنمية بشكل دقيق ومتواصل، لافتا إلى أن الصندوق يمتلك العديد من المشروعات الهامة والاستراتيجية.

وأضاف بلقاسم حفتر أن من ضمن هذه المشاريع صيانة جامعة بنغازي والمدينة الرياضية “ملعب بنغازي الدولي”، وكذلك صيانة شبكات الكهرباء والصرف الصحي، والبنى التحتية في بنغازي ودرنة والبيضاء وطبرق وشحات والمرج واجدابيا والعديد من المدن، لافتا إلى أن الجهود متواصلة بشأن إعادة إعمار درنة، وصيانة ما خلفه إعصار دانيال، من دمار للمباني السكنيه والطرق وشبكة الانارة وكل محيط وادي درنه وخلف ايضا اضرار كبيرة فالمدان المجاورة.

وأشار بلقاسم حفتر إلى أن الصندوق يقوم باستكمال 2000 وحدة سكنية، إضافة إلى إنشاء 1500 وحدة سكنية أخرى، كما يعمل على إنشاء 6 جسور في مدينة درنة، وصيانة شبكات الطرق والكهرباء، موضحا أنه تم الانتقال إلى مدينة البيضاء وسرت والمرج وسبها ومرزق والكفرة وجميع المدن الليبية، مشيرا إلى أن الصندوق لديه خطة كاملة ومتكاملة لصيانة كافة مدن ليبيا، بما فيها صيانة المستشفيات والطرق وصيانة المدارس والبنى التحتية.

وشدد مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، على أن المنطقة الجنوبية تحظى بأهمية كبرى، خاصة أنها عانت التهميش طوال السنوات الماضية، ورغم تعاقب الحكومات، موضحا أنه يتم العمل في الوقت الراهن على التنمية وإعادة الإعمار، وتوفير فرص العمل في كل مدنه.

وأشار بلقاسم حفتر إلى أن الصندوق يقوم بإعداد الدراسات والخطط الخاصة بتنمية الجنوب على أن يتم البدء فور اكتمالها، لافتا إلى العمل على صيانة وتأهيل طريق الكفرة -جالو بمسافة 750 كيلو متر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد بلقاسم حفتر أن ليبيا منفتحة على الجميع للمشاركة في البناء والتنمية والمشروعات الكبرى والاستراتيجية، مرحبا بجميع الشركات الروسية والأجنبية وكل الدول الشقيقة والصديقة، للمساهمة في إعمار ليبيا، للمساهمة بخبرتها وقدراتها، معربا عن تطلعه لمشاركة كافة الشركات الأجنبية المتخصصة في جميع القطاعات، خاصة المتخصصة في البنى التحتية والطرق والكباري، وكذلك إنشاء المستشفيات والمحطات الكهربائية ومحطات تحلية المياه المتهالكة منذ فترة طويلة، والتي تحتاج إثباتات عاجلة.

ورحب مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالشركات المحلية والدولية دون استثناء، نحن منفتحون على الجميع ونتطلع لمشاركة جميع الشركات الليبية للمشاركة في إعادة الإعمار، وكذلك الشركات الأجنبية الفعالة والهامة.