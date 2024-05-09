المنفي يقترح إنشاء مركز ترجمة القرآن في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي عن إطلاق مبادرة لإنشاء مركز ترجمة معاني القرآن الكريم في ليبيا، تعمل على تنفيذه جمعية الدعوة الإسلامية؛ بوصفها الجهة المختصة بطباعة المصاحف داخل البلاد، إذ شرعت الجمعية في تنفيذ المشروع.

وفي تصريحات صحفية قال صلاح سالم عضو اللجنة التسييرية، ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بجمعية الدعوة الإسلامية ” إن إنشاء المركز يأتي في إطار التعاون بين الجمعية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافية “إيسيسكو ” وبمقترح من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مؤكداً أن المركز سيكون جاهزًا لمباشرة عمله خلال الربع الأخير من العام الجاري.”

وأشار سالم إلى “أن تمويل الجمعية لمشروع إنشاء المركز صلب اختصاصها في طباعة وترجمة القرآن الكريم، متابعا: هذا المركز هو الأول من نوعه في ليبيا في اختصاص ترجمة مفردات ومعاني القرآن الكريم، ورئيس المجلس الرئاسي اقترح مدينة درنة لاحتضان هذا المركز، ولا زال اقتراحه قيد الدراسة.” وتابع قائلاً “إن المركز سيصدر نسخاً مترجمة لكل اللغات وستوزع على جميع دول العالم عبر مكاتب الجمعية ومكاتب منظمة العالم الإسلامي.”

اختيار بنغازي عاصمة للثقافة للعالم الإسلامي

وخلال لقائه المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» سالم بن محمد المالك، يوم الأمس؛ بارك المنفي اختيار مدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2024، مؤكدًا “أن اختيارها يُعد لمكانتها الرفيعة والتاريخية بين المدن الليبية”، بحسب المكتب الإعلامي للرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المدير العام لمنظمة “الإيسيسكو” سالم بن محمد المالك منح المنفي في ختام اللقاء درع المنظمة لدوره الكبير الداعم لها.