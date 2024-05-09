المنفي وتكالة يناقشان مع قادربوه الترتيبات المالية لترشيد الإنفاق

أكدَ محمد المنفي، رئيس المجّلس الرئاسي على أهميةِ تبني ترتيبات مالية لترشيد الإنفاق العام للدولة.

المنفي، وخلال لقائه محمد تكالة رئيس مجّلس الدولة، وعبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس، ناقشوا الخطوات اللازم اتخاذها من ترتيبات مالية تُسهم بدورها في استقرار الأوضاع الاقتصادية؛ عبر ترشيد الإنفاق وفقَ التشريعات اللازمة.

الاجتماعُ الثلاثي جاء بعد كشف مصرف ليبيا المركزي عن بيان الإيراد والإنفاق العام للدولة منذ يناير حتى نهاية أبريل الماضي، بحجم إنفاق تجاوز حاجز 26 مليار دينار، وبإيراد تخطى 31 مليار دينار.

وتجدُر الإشارة إلى هذا الاجتماع هو الأول الذي يجمع المنفي بقادربوه بد أن تفجر بينهما خلاف مطلع الشهر الحاليّ؛ على خلفية تلقي المجّلس الرئاسي مراسلة من محكمة شمال طرابلس الإبتدائية تقضي بعدم شرعية تولي عبد الله قادربوه منصب رئاسة هيئة الرقابة الإدارية.

وفي يوليو من العام 2023.. وجّه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بتشكيل لجنة عُليا تتولى توزيع إيرادات النفط بعدالة بين الليبيين وترشيد الإنفاق، وذلك بعد تقارير صادمة نشرها المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والتي أظهرت حجم التلاعب بالمال العام وصرف مبالغ ضخمة دون أي فائدة تعود على المواطنين.