المركزي: أكثر من 20 مليار دينار خُصصت للمرتبات

شكلتْ المرتبات 80% من حجم الإنفاق العام خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي، حيثُ بلغ حجم الانفاق على المرتبات 20.4 مليار دينار.

مصرف ليبيا المركزي، أوضحَ في بيان الإيراد والإنفاق يناير-أبريل، أن المرتبات استولتْ على 82% من إجمالي الإنفاق، 40% منها كانت من نصيب مراقبات الخدمات المالية بالمدن.

وفي العام 2023.. سجّل حجم الإنفاق على بند المرتبات 59.9 مليار دينار، تقاضها أكثر من 2.3 مليون موظف يعملون لصالح القطاع العام، بحسبِ بيانات وزارة المالية بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

سجل مصرف ليبيا المركزي عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي منذ يناير وحتى أبريل من العام 2024، يبلغُ 7.5 مليار دولار.

المركزي؛ وفي بيان الإيراد والإنفاق العام، كشف عن أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي عن ذات الفترة تخطت الـ 6 مليارات دولار مسجلةً 6.4 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الاستخدامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية أبريل من العام 2023 قرابة 14 مليار دولار.

المركزي؛ وزّع استخدامات النقد الأجنبي بواقع 6.2 مليار دولار للمصارف التجارية، بينما خُصص مبلغٌ قدره 7.5 مليار دولار لالتزامات الدولة، بحسب المركزي.

المركزي، وفي بيان الإيراد والإنفاق أوضح أن حجم مصروفات حكومة الوحدة منتهية الولاية منذ بداية العام 2024، بلعت قرابة 584 مليون دينار، في حين سجل حجم مصروفات البرلمان والجهات التابعة له نحو 353 مليون دينار، وبلغ إجمالي مصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له أكثر من 169 مليون دينار، أما مجلس الدولة فقد سجلت مصروفاته عن ذات الفترة 15 مليون دينار.