الكبير يستضيف المجلس الرئاسي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية

أخبار ليبيا 24

التقى الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، جاء اللقاء بدعوة من الكبير لمناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية والمالية والاقتصادية.

وقال المصرف المركزي في بيان ناقش “جملة من المواضيع المتعلقة بالوضع السياسي والمالي والاقتصادي”، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

تطورات قرار فرض الضريبة

وفي وقت سابق استعرض اللافي والكوني مع الكبير الخطوات التنفيذية لقرار فرض رسم “ضريبة” على مبيعات النقد الأجنبي. وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان آنذاك، إن اللقاء خُصِّص لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وبحث سبل تحسين ظروف المواطنين المعيشية؛ على الرغم من الإستياء الشعبي الكبير من تنفيذ هذا القرار الذي أثر بشكل مباشر في ارتفاع سعر قيمة الدولار في السوق الموازية، وتبعه غلاء معيشي فاحش، على عكس مايدعي به واضعي القرار من أنه سيساهم في تحسين الأوضاع الإقتصادية، على إثر غضب المواطنين من القرار أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة “عدم القبول” بفرض ضريبة على سعر الصرف، محذرًا من “آثار سلبية” للضريبة يتحمل تبعاتها المواطن.

ونفى المجلس الأعلى للقضاء صحة بيان ما نسب إليه من صدور قرار يبطل فرض ضريبة على النقد الأجنبي، بعد انتشار صورة قرار مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعث الأمل في نفوس الليبيين، وسط محاولات فردية للطعن في قرار مجلس النواب إذ طعن المحامي وائل بن إسماعيل في طرابلس في قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم 15 لسنة 2024 المتعلق بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.