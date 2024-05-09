الشويهدي: تكالة يناكف مجلس النواب إرضاءاً للدبيبة

قال جلال الشويهدي، عضو مجلس النواب، إن موقف محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، الرافض لـ ميزانية الحكومة الليبية وتأسيس صندوق تنمية إعادة إعمار ليبيا، وعدد آخر من القوانين التي أصدرها مجلس النواب، مناكفة سياسية لإرضاء أطراف أخرى بالداخل؛ في إشارة لـ عبد الحميد الدبيبة، رئيس ، الحكومة منتهية الولاية،.

وأوضح الشويهدي في تصريحات صحفية رصدتها“أخبار ليبيا 24“، أنه لن تتم إثارة تلك القضايا في الجولة الثانية من اجتماع الرؤساء الثلاث، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، بجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأضاف الشويهدي، أن إقرار الميزانية حق أصيل لمجلس النواب، وفقاً للاتفاق السياسي، وكذلك الإعلان الدستوري، لافتا إلى أن مجلس الدولة لا علاقة له بإقرار الميزانية.

وشدد الشويهدي على أن المعضلة الحقيقية أمام الاجتماع لا تنحصر في القوانين، بل فيما نصت عليه من تشكيل حكومة موحدة تضطلع بإجراء الانتخابات، ما يعني إزاحة حكومة الدبيبة منتهية الولاية، لافتا إلى أن هذا ما يرفضه قطاع من أعضاء مجلس الدولة من المؤيدين أو المتحالفين معها.

وكان مجلس الدولة قد صوت برفض قانون الميزانية الذي أقره مجلس النواب والمقدم من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بسبب ما وصفه بـ مخالفتها لعدة بنود، إضافة إلى مخالفة القرار الصادر بشأنها للاتفاق السياسي، وأن تنفيذ قانون هذه الميزانية سيُسبب إشكاليات مالية كبيرة، وتشوها في الإنفاق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على دعم لجنة الترتيبات المالية المُشكلة بقرار من الرئاسي على أن تتولى وضع ترتيبات مالية للإنفاق.

وكان مجلس النواب قد أقر في وقت سابق مشروع الميزانية العامة المقدم من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، مع بعض الملاحظات، كتبويب الباب الثالث “باب التنمية” وتعديل القيم الماليه لبعض المراكز والمستشفيات في قطاع الصحة.