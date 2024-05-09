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السفارة الروسية: بوغدانوف يبحث مع اللواء خالد حفتر الأزمة الليبية

السفارة الروسية: اللقاء ركز على توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية

9 مايو، 2024 1:21 م
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أخبار ليبيا 24

بحث المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع اللواء ركن خالد حفتر، رئيس أركان الوحدات الأمنية بالجيش، وجهات النظر في العديد من القضايا المشتركة.

وأوضحت السفارة الروسية لدى ليبيا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدتها أخبار ليبيا 24″، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع اللواء ركن خالد حفتر، رئيس أركان الوحدات الأمنية بالجيش، مسألة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية الليبية، فضلا عن قضية حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.

سلامة ليبيا ووحدة سيادتها أبرز ماجاء في اللقاء

وأضافت السفارة أن اللقاء ركز بشكل رئيسي على مهمة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية بما يخدم ضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها، لافتة إلى أنه تم تبادل وجهات النظر أيضا حول قضايا حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن موسكو تؤيد سيادة وسلامة أراضي ليبيا، لافتا إلى أن بلاده تدعم تحقيق التطبيع المستدام في ليبيا، وتعتزم مواصلة المساعدة للمضي قدمًا في المسارات الرئيسية للتسوية على أساس ضمان الوحدة والسيادة وسلامة أراضي الدولة الليبية.

وأضاف بوتين أن روسيا وليبيا لديهما سنوات عديدة من الخبرة في العمل المشترك المثمر، مشددا على أن إمكانات تفاعلهما ما زالت بعيدة عن أن تُستنفد، موضحا أن العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون يتطوران بشكل جيد على وجه العموم، مؤكدا أن ليبيا شريك طويل الأمد لروسيا في شمال أفريقيا.

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9 مايو، 2024 1:21 م
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