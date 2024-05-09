الخليج العربي للنفط: حققنا زيادة في إنتاج حقل السرير

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الخميس، تحقيق زيادة في إنتاجية حقل السرير الذي يعد أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا.

الشركة قالت في إعلانها إنها انتهت، اليوم، الموارد من تنفيذ أعمال صيانة شاملة على البئر L84 بحقل السرير النفطي، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص زيادة القدرة الإنتاجية.

وأوضحت أن أعمال الصيانة تمثلت في عزل الطبقات المنتهية وتثقيب ومعالجة طبقات نفطية جديدة، حيث كان البئر مغلقًا منذ عام 2021 بسبب ارتفاع نسبة المياه المصاحبة التي تجاوزت 95%، مع إنتاج ضئيل بلغ 49 برميل نفط يوميًا فقط.

وقالت شركة الخليج العربي للنفط، إن جهود الصيانة آتت ثمارها، إذ أظهرت نتائج اختبار البئر بعد إعادة تشغيله إمكانيات إنتاجية هائلة.

وقالت: “وصل الإنتاج إلى أكثر من 580 برميل نفط يوميًا، مع انخفاض ملحوظ في نسبة المياه المصاحبة لتصل إلى 4% فقط”.

زيادة إنتاج حقل آخر تابع لشركة الخليج العربي

والأربعاء أعلنت شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي نجاحها في إعادة بئر نفطي في حقل الحمادة بعد توقف دام نحو 9 سنوات وزيادة إنتاجه إلى أكثر من 320 برميل يوميا.

وقالت الشركة: “إن إعادة البئر للإنتاج جاءت تنفيذا لخطة زيادة الإنتاج المقترحة من المؤسسة الوطنية للنفط، وبمتابعة الأعمال التي جرى تنفيذها على الآبار المغلقة”.

وأضافت: “إن البئر V01-NC8A بحقل الحمادة كان متوقفا عن العمل منذ 2015.. إعادة البئر للإنتاج جاءت بعزل طبقات منتجة عن كميات كبيرة من المياه المصاحبة، واستحداث طبقة وبتثقيبها في البئر ذاته وإجراء عمليات المعالجة الكيميائية لها”.

شركة الخليج العربي للنفط أكّدت أن نجاح هذه الأعمال جاء بتخفيض نسبة المياه من 97% إلى 8% فقط، ورفع إنتاج النفط من 16 برميلا في اليوم إلى أكثر من 320 برميل يوميا.