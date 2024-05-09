اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

في سبيل تعزيز مفهوم الصحة النفسية، ودورها الفعال في خلق مجتمعات أكثر انتاجية وفعّالة اختتمت في مصراتة فعاليات ورشة عمل لمناقشة واعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في ليبيا التي ترعاها منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

وحضر اليوم الختامي كل من الدكتور سعد الدين وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة منتهية الولاية و الدكتور أحمد زويتن ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في ليبيا والدكتور طارق بدر رئيس الهيئة الوطنية للصحة النفسية و الدكتور محمد غوار مدير عام مستشفى الرازي للأمراض النفسية ، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة النفسية من ليبيا وخارجها.

ورشة عمل تناقش وضع الصحة النفسية

وتضمنت ورشة العمل طرح العديد من النقاشات حول الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في ليبيا من خلال تقديم عروض مرئية وعروض تقديمية من قبل الخبراء في مجال الصحة النفسية، كما تم تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بالرعاية الصحية النفسية في البلاد، لاسيما أن وضع الصحة النفسية في ليبيا متأزم بسبب الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقر، خاصة عند الأطفال فبحسب احصائيات مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 55% من الأطفال يعانون من مشاكل سلوكية أو نفسية.

وفي تصريحات صحفية قال الدكتور أحمد زويتن ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في ليبيا، “إن الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في ليبيا جزءً هامًا من الجهود المستمرة والمبذولة من قبل منظمة الصحة العالمية لتعزيز الرعاية الصحية النفسية داخل ليبيا في ظل الأزمات والكوارث التي تعيشها البلاد والتي كان آخرها كارثة اعصار دانيال بمدينة درنة والمنطقة الشرقية وما صاحبها من انعكاسات على الصحة النفسية لآلاف المواطنين القاطنين هناك، إضافة إلى ما شهدته ليبيا من حروب خلال السنوات الماضية وتحسين صحة المجتمع الليبي في هذا الجانب.”