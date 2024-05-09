ارتفاع لأسعار العملات الأجنبية امام الدينار الليبي في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

استمر سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى على مواصلة الارتفاع في ختام تعاملات الأمس في السوق الموازية؛ إذ استقر سعر الدولار على 7.115 دينار، بعد أن تغير سعره لأكثر من 25 مرة، أعلاها سعر الافتتاح الذي بلغ 7.19 دينار وسجل ادنى قيمة عند 7.09 دينار.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية ارتفاعه أيضاً إلى 7.52 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره عند سعر 8.60 دينار .

وتراجعت أسعار الذهب إذ بلغ سعر جرام كسر الذهب عيار 18 ووصل إلى 379 دينار.

واستقرت أسعار العملات العربية في السوق الموازية، إذ بلغ سعر صرف الدينار التونسي 2.20 دينار بينما استقرت الليرة التركية على سعر 0.23 دينار والجنيه المصري 0.16 دينار فيما بلغ الدينار الأردني 10.50 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

وفي آخر سعر مسجل بالسوق الرسمية بحسب نشرة المصرف المركزي ليوم الأمس زاد متوسط سعر الدولار إلى 4.87 دينار بعد أن كان 4.85 دينار، واليورو إلى 5.23 دينار بعد أن كان 5.22 دينار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 6.08 بعد أن كان 6.09 دينار.

واستقرت معظم أسعار العملات العربية بالإضافة إلى سعر الليرة التركية؛ إذ بلغ سعر الريال السعودي 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي 1.32 دينار، والدينار التونسي 1.55 دينار ليبي. وثبت سعر الليرة التركيةعند 0.15 دينار.