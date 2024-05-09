إسرائيل تقصف شرق رفح مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار بالقاهرة

أخبار ليبيا 24

قال سكان فلسطينيون إن الدبابات والطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مناطق في رفح، اليوم الخميس، على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل إذا شنت قواتها غزوا كبيرا لمدينة غزة الجنوبية.

ومع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، قالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان إن مقاتليهما أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر على الدبابات الإسرائيلية المحتشدة على المشارف الشرقية للمدينة.

وقال سكان ومسعفون في رفح، أكبر منطقة حضرية في غزة لم تجتاحها القوات البرية الإسرائيلية بعد، إن هجوما إسرائيليا على مسجد أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في الحي بشرق البرازيل.

شرق رفح

وأظهرت لقطات فيديو من مكان الحادث المئذنة محطمة تحت الأنقاض وجثتين ملفوفتين في بطانيات ورجل جريح يُنقل بعيدا.

وعلى الطرف الشرقي للمدينة، قال سكان إن طائرة هليكوبتر فتحت النار، بينما حلقت طائرات بدون طيار فوق المنازل في عدة مناطق، بعضها قريب من أسطح المنازل.

وتقول إسرائيل إن مقاتلي حماس يختبئون في رفح، حيث تضخم عدد السكان بسبب مئات الآلاف من سكان غزة الذين يبحثون عن ملجأ هربا من القصف في أماكن أخرى في القطاع الساحلي، وتحتاج إلى القضاء عليهم من أجل أمنها.

وأحرزت محادثات وقف إطلاق النار في العاصمة المصرية بعض التقدم، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، بحسب مصدرين أمنيين مصريين.

وتوجه وفد حماس إلى الدوحة لإجراء مشاورات، محملا إسرائيل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.