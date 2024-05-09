ارتفاع واردات الصين ونقص المخزونات الأمريكية يزيدان أسعار النفط

أخبار ليبيا 24

أدت زيادة واردات النفط الصينية إلى زيادة أسعار الخام، اليوم الخميس، علاوة على انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، ما دعم توقعات الطلب المرتفعة لأكبر دولتين مستهلكتين للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 64 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 84.22 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 66 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 79.65 دولارا للبرميل.

انخفاض مخزونات النفط الأمريكية

وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

وهذا ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وانخفضت المخزونات مع زيادة نشاط المصافي بمقدار 307 آلاف برميل يوميا في هذه الفترة.

وتسبب ذلك في ارتفاع مخزونات البنزين بأكثر من 900 ألف برميل إلى 228 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 600 ألف برميل إلى 116.4 مليون.

ارتفاع واردات الصين

وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة، اليوم الخميس، أن شحنات الخام في أبريل إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بلغت 44.72 مليون طن متري، أو حوالي 10.88 مليون برميل يوميا. وكان ذلك مرتفعا بنسبة 5.45٪ عن العام السابق.

وكانت الآمال بوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة منعت أسعار النفط من الارتفاع. وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع، إن المفاوضات يجب أن تكون قادرة على سد الفجوات بين إسرائيل وحماس.